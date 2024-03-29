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Дмитро Новицький
Топменеджер проєктів по розбудові газової галузі України
Дата та місце народження: 1984 рік, місто Кропивницький.
Освіта
- у 2006 році з відзнакою закінчив Центральноукраїнський університет за спеціальністю “Прикладна математика”;
- у 2010 році закінчив Криворізький національний університет за спеціальністю “Промислова теплоенергетика”;
- у 2016 році пройшов курс для топменеджерів та отримав диплом Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі;
- у 2021 році здобув науковий ступінь доктора філософії у Вінницькому національному технічному університеті в галузі “Автоматизація та приладобудування” за спеціальністю “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”.
Кар’єра
Трудову діяльність розпочав у 2003 році інженером-програмістом приватного підприємства.
З 2006 року працював на посадах інженера-кошторисника, інженера-налагоджувальника, директора приватних компаній м. Кривий Ріг (пускові та налагоджувальні роботи промислових котлів та газового обладнання).Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
З 2009 по 2016 рік будував кар’єру в газовій галузі, працював інженером, керівником відділу, начальником управління, керівником департаменту, а також заступником голови правління акціонерних товариств ”Дніпропетровськгаз”, ”Криворіжгаз”» та ”Київоблгаз”.
З 2016 по 2023 працював на посаді голови правління АТ “Харківгаз”.
З метою значного покращення основних виробничих та фінансових показників, компанія постійно впроваджувала інноваційні рішення та брала участь в пілотних проектах. Серед таких стали: проектування, будівництво, введення в експлуатацію та виведення на максимальну виробничу потужність першого в країні та найбільшого в Східній Європі метрологічного центру; використання сучасної мобільної лабораторії з виявлення витоків природного газу; практично одночасно з європейськими та світовими колегами розпочатиі дослідження з використання водню в газорозподільчих мережах; брала участь в розробці та дослідженні процедур практичного впровадження біометанових технологій в Україні. Як результат, після перших 4 років роботи в компанії, досягнуто найвищих показників серед 20 обласних газорозподільчих підприємств країни за всіма встановленими виробничо-економічними критеріями.
Громадська та благодійна діяльність
Співзасновник та член правління федерації дзюдо м. Кропивницький.
Сім’я
Одружений, виховує трьох дітей.