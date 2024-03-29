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Новини компаній
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Дмитро Новицький

Дмитро Новицький

Топменеджер проєктів по розбудові газової галузі України

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
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Дата та місце народження: 1984 рік, місто Кропивницький.

Освіта

  • у 2006 році з відзнакою закінчив Центральноукраїнський університет за спеціальністю “Прикладна математика”;
  • у 2010 році закінчив Криворізький національний університет за спеціальністю “Промислова теплоенергетика”;
  • у 2016 році пройшов курс для топменеджерів та отримав диплом Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі;
  • у 2021 році здобув науковий ступінь доктора філософії у Вінницькому національному технічному університеті в галузі “Автоматизація та приладобудування” за спеціальністю “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”.

Кар’єра

Трудову діяльність розпочав у 2003 році інженером-програмістом приватного підприємства.

З 2006 року працював на посадах інженера-кошторисника, інженера-налагоджувальника, директора приватних компаній м. Кривий Ріг (пускові та налагоджувальні роботи промислових котлів та газового обладнання).

З 2009 по 2016 рік будував кар’єру в газовій галузі, працював інженером, керівником відділу, начальником управління, керівником департаменту, а також заступником голови правління акціонерних товариств ”Дніпропетровськгаз”, ”Криворіжгаз”» та ”Київоблгаз”.

З 2016 по 2023 працював на посаді голови правління АТ “Харківгаз”.

З метою значного покращення основних виробничих та фінансових показників, компанія постійно впроваджувала інноваційні рішення та брала участь в пілотних проектах. Серед таких стали: проектування, будівництво, введення в експлуатацію та виведення на максимальну виробничу потужність першого в країні та найбільшого в Східній Європі метрологічного центру; використання сучасної мобільної лабораторії з виявлення витоків природного газу; практично одночасно з європейськими та світовими колегами розпочатиі дослідження з використання водню в газорозподільчих мережах; брала участь в розробці та дослідженні процедур практичного впровадження біометанових технологій в Україні. Як результат, після перших 4 років роботи в компанії, досягнуто найвищих показників серед 20 обласних газорозподільчих підприємств країни за всіма встановленими виробничо-економічними критеріями.

Громадська та благодійна діяльність

Співзасновник та член правління федерації дзюдо м. Кропивницький.

Сім’я

Одружений, виховує трьох дітей.