Единственная самая масштабная в Украине логистическая выставка – XXVIII День Логиста

8-9 июня в Киеве по адресу ул.Берестейская, 40-Б, ВЦ "АККО Интернешнл", пройдет самая масштабная в Украине логистическая выставка - ХXVIII День Логиста.

Выставка охватывает все отрасли логистики: международные, региональные логистические компании любого уровня, в том числе 3PL операторы, компании сектора "экспресс-доставки", транспортно-экспедиторские компании, предлагающие перевозки по всем видам транспорта, складские операторы, таможенные брокеры и участники ВЭД., поставщики IT решений для логистики и складского оборудования и другие участники Украинского рынка логистических услуг.

На выставке соберется более 1000 участников ! Эта мера традиционно объединит представителей отрасли для решения всех этапов цепи поставок, повышения эффективности складской обработки товаров, транспортного и информационного обеспечения компаний, работы с персоналом в логистике, а также передачи логистических бизнес-процессов на аутсорсинг.

Посетители выставки - директора по логистике, владельцы, генеральные и коммерческие директора, руководители транспортной логистики, руководители складских комплексов и РЦ, IT -директора, Специалисты по логистике, ВЭД.

Вы сможете посетить 54 выставочных стенда решений, услуг, оборудования и техники для логистики и найти для себя надежного партнера. Познакомиться с коллегами по рынку и обсудить вопросы логистики.

В рамках выставки состоится наша традиционная Конференция Всеукраинский День Логиста, которая соберет более 450+ директоров транспортной, складской логистики и специалистов ВЭД. Она пройдет в трех тематических сессиях:

Оптимизация транспортной логистики.

Практический опыт, оптимизация складской логистики. Готовые кейсы по внедрению.

ВЭД. Новые реалии интернациональной логистики.

Среди спикеров конференции представители таких компаний Pro-Consulting, COMARCH , PepsiCo Украина, Киевстар, Эпицентра К, ЮК-Дистрибьюшн, Укрзализныця, Prostor Coca - Cola HBC , МХП будут выступать с передовым опытом оптимизации логистических бизнес процессов.

Со стендами будут представлены следующие компании: Consulting for Retail _ Logistics Plus® . , Fair Logics _ Укравтологистика , DSV , ЧП "РИО-ТРАНС", KONSORT, Global Logistics _ Devik , Comarch EDI , И-логистика, Alterra Group, Boxline , WEZOM, ООО "ПТК Полимерцентр", Onyx Trade , ABM Cloud , Логистическая компания УВК, ООО "СТРИМПАУЭР"( STREAMPOWER LLC ) да ENERGY GMBH LLC , Global Ocean Link , Linkos Группа , Саламандра, Союз Автоматизаторов Бизнеса, Direct Marketing Solutions , N ' UNIT , SKLAD SERVICE , Westernbid Millerlawfirm и другие

Ознакомиться с подробной информацией, программой и зарегистрироваться можно по ссылке РЕГИСТРАЦИЯ или по тел. +380 67 502-30-13