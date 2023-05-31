Єдина наймасштабніша в Україні логістична виставка –XXVIII День Логіста

8-9 червня в Київі за адресою вул.Берестейська, 40-Б, ВЦ "АККО Інтернешнл", пройде наймасштабніша в Україні логістична виставка –ХXVIII День Логіста.

Виставка охоплює всі галузі логістики: міжнародні, регіональні логістичні компанії будь-якого рівня, у тому числі 3PL оператори, компанії сектору "експрес-доставки", транспортно-експедиторські компанії, що пропонують перевезення всіма видами транспорту, складські оператори, митні брокери та учасники ЗЕД, постачальники IT-рішень для логістики та складського обладнання та інші учасники Українського ринку логістичних послуг.

На виставці збереться понад 1000 учасників! Цей захід традиційно об'єднає представників галузі для вирішення всіх етапів ланцюга постачання, підвищення ефективності складської обробки товарів, транспортного та інформаційного забезпечення компаній, роботи з персоналом у логістиці, а також передачі логістичних бізнес-процесів на аутсорсинг.

Відвідувачі виставки це- директори з логістики, власники, генеральні та комерційні директори, керівники транспортної логістики, керівники складських комплексів і РЦ, IT-директори, Фахівці з логістики, ЗЕД.

Ви зможете відвідати 54 виставкових стенда рішень, послуг, обладнання та техніки для логістики та знайти для себе надійного партнера Познайомитись з колегами по ринку та обговорити насущні питання логістики.

У рамках Виставки відбудеться наша традиційна Конференція Всеукраїнський День Логіста, яка збере понад 450+ директорів транспортної, складської логістики та спеціалістів ЗЕД. Відбудеться в трьох тематичних сесіях:

Оптимізація транспортної логістики.

Практичний досвід, оптимізація складської логістики. Готові кейси із впровадження.

ЗЕД. Нові реалії міжнародної логістики.

Серед спікерів конференції представники від таких компаній Pro-Consulting, COMARCH, PepsiCo Україна, Київстар, Епіцентру К, ЮК-Дистрибьюшн, Укрзалізниця, Prostor Coca-Cola HBC, МХП будуть виступати з передовим досвідом оптимізації логістичних бізнес процесів.

Зі стендами будуть представлені наступні компанії: Consulting for Retail, Logistics Plus®., Fair Logics, Укравтологістика, DSV, ПП "РІО-ТРАНС", KONSORT, Global Logistics, Devik, Comarch EDI, І-логістика, Alterra Group, Boxline, WEZOM, ТОВ "ВТК Полімерцентр", Onyx Trade, ABM Cloud, Логістична компанія УВК, ТОВ "СТРІМПАУЕР"(STREAMPOWER LLC) та ENERGY GMBH LLC, Global Ocean Link , Linkos Group, Саламандра, Спілка Автоматизаторів Бізнесу, Direct Marketing Solutions, N'UNIT, SKLAD SERVICE, Westernbid Millerlawfirm та інші.

Ознайомитись з детальною інформацією, програмою та зареєструватися можна за посиланням РЕЄСТРАЦІЯ або за тел. +380 67 502-30-13