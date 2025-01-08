Экс-глава D.Trading возглавил европейское подразделение ДТЭК по "зеленой" энергетике

Новым генеральным директором компании DRI, являющейся европейским подразделением по возобновляемой энергетике компании ДТЭК, стал Иван Гелюх. Об этом он написал в LinkedIn.

Гелюх добавил, что после двух лет руководства компанией D.Trading (европейское трейдинговое подразделение ДТЭК) сосредоточится на развитии ветрового, солнечного и аккумуляторного бизнеса DRI по всей Европе.

"Из портфолио в 1,4 ГВт DRI быстро становится важным игроком в Румынии, Италии, Польше и Хорватии, и я с нетерпением жду расширения бизнеса на этих рынках, а также изучения новых", – отметил новый гендиректор.

В то же время пресс-служба ДТЭК сообщает, что Гелюх вступил в должность с 1 января вместо Джона Стюарта, который возглавлял DRI почти три года.

По его словам, компания работает над тем, чтобы до 2030 года обеспечить 5 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии и систем накопления на ключевых рынках.

Что известно об Иване Гелюхе

С мая 2001 года по май 2005 Иван Гелюх работал ведущим экономистом в консалтинговой компании "Интрон". Затем в течение пяти месяцев на аналогичной должности в компании Sarepta.

В том же году начал карьеру в группе ДТЭК. Занимал разные руководящие должности, в частности, был гендиректором "ДТЕК Мережі", которую он совмещал с сопредседательством в координационной группе операторов систем распределения Энергетического сообщества (ECDSO-E).

С 2022 года возглавлял D.Trading. В пресс-службе ДТЭК отмечают, что под его руководством D.Trading расширил свою деятельность до 23 стран и сейчас работает на 22 энергетических биржах.