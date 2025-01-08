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Ексглава D.Trading очолив європейського підрозділ ДТЕК із "зеленої" енергетики

Іван Гелюх
Іван Гелюх приєднався до групи ДТЕК майже 20 років тому. Фото з сайту ДТЕК

Новим генеральним директором компанії DRI, що є європейським підрозділом з відновлювальної енергетики компанії ДТЕК, став Іван Гелюх. Про це він написав у LinkedIn.

Гелюх додав, що після двох років керівництва в компанії D.Trading (європейський трейдинговий підрозділ ДТЕК) зосередиться на розвитку вітрового, сонячного та акумуляторного бізнесу DRI по всій Європі.

"З портфоліо у 1,4 ГВт DRI швидко стає важливим гравцем у Румунії, Італії, Польщі та Хорватії, і я з нетерпінням чекаю розширення бізнесу на цих ринках, а також вивчення нових", – зазначив новий гендиректор.

Водночас пресслужба ДТЕК повідомляє, що Гелюх заступив на посаду з 1 січня замість Джона Стюарта, який очолював DRI майже три роки.

За його словами, компанія наразі працює над тим, щоб до 2030 року забезпечити 5 ГВт потужностей відновлюваних джерел енергії та систем накопичення на ключових ринках.

Що відомо про Івана Гелюха

З травня 2001 року по травень 2005-го Іван Гелюх працював провідним економістом у консалтинговій компанії "Інтрон". Потім протягом п'яти місяців на аналогічній посаді в компанії Sarepta.

У тому ж році розпочав кар’єру в групі ДТЕК. Займав різні керівні посади, зокрема був гендиректором "ДТЕК Мережі", яку він поєднував зі співголовуванням у координаційній групі операторів систем розподілу Енергетичного співтовариства (ECDSO-E).

З 2022 року очолював D.Trading. У пресслужбі ДТЕК зазначають, що під його керівництвом D.Trading розширив свою діяльність до 23 країн і зараз працює на 22 енергетичних біржах.

Автор:
Наталія Гулєнцова