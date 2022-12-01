ЕРАМ Украина передает БФ "Дети Героев" $100 тысяч и открывает свои образовательные возможности детям, потерявшим родителей во время войны

Война забрала детство у украинских детей – около пяти тысяч маленьких украинцев остались без родителей , сотни раненых и погибших . С марта всестороннюю поддержку им оказывает фонд " Дети Героев" . В этом месяце в рамках постоянно действующей программы поддержки страны компания EPAM предоставила финансовую помощь фонду в размере 100 тысяч долларов. Эти средства будут направлены на обеспечение детей теплой одеждой, на медицинскую и психологическую поддержку, образовательные нужды, а также долгосрочную поддержку.

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Папа 8-летней Кати из Бучи, подопечного фонда, погиб в собственном доме от удара ракеты. Ее мама уже много лет борется с онкоболезнью. Теперь им придется сражаться еще и с холодной зимой. Эта история – одна из многих от подопечных фонда, который поддерживает более 1300 детей.

" К сожалению, словосочетание "дети войны" становится привычным для современной Украины. Тысячи детей потеряли своих родных, дома, школы. Сотни потеряли жизнь. Невозможно словами описать печаль, которую ощущаем из-за этой трагедии. EPAM продолжает поддерживать Украину и украинцев. Уже много лет компания оказывает образовательную поддержку детям и молодежи. Но сегодня из-за войны мы понимаем, что детям нужно больше нашей помощи, и она нужна срочно. И мы готовы ее предоставить в роли партнера фонда "Дети Героев" , - комментирует Наталья Колядко, директор по управлению талантами ЕРАМ Украина.

Все усилия фонда направлены на формирование сильного и здорового общества. В фонде действуют несколько направлений помощи: неотложная материальная и психологическая помощь, регулярное сопровождение, образование и развитие, здравоохранение, социализация и менторство.

Кроме неотложного реагирования, фонд оказывает долгосрочную поддержку к совершеннолетию ребенка, а также обеспечивает возможности для стажировки и работы. В фонде практикуют индивидуальный подход к потребностям каждого ребенка и оказывают помощь независимо от места его пребывания.

Партнерство ЕРАМ предусматривает:

Предоставление финансовой помощи в размере 100 тысяч долларов для проекта "Тепло детям". Его цель – обеспечить теплой одеждой, обувью, а также обогревателями для жилья подопечных фонда.

Благотворительная ярмарка, средства от которой будут направлены на счет фонда.

Благотворительный сбор теплых вещей среди команды EPAM, который продлится с 1 по 22 декабря.



Доступ к образовательным инициативам компании: в ноябре уже 25 детей присоединились к программе eKids для знакомства с основами программирования; для старшеклассников будет доступно углубленное изучение технологий на программе Pre-Junior; все желающие смогут посещать просветительские мероприятия "Woman in Tech" о профессиях в ІТ и возможностях построения карьеры.

EPAM продолжает поддерживать страну. С началом полномасштабного вторжения главным приоритетом компании явилась безопасность специалистов и их семей в Украине, а также системная поддержка страны. На сегодняшний день общая сумма помощи, включающая гуманитарное направление, медицинское обеспечение и защитное снаряжение, включая фандрейзинговые кампании, превышает 90 млн грн.

В Украине идет подготовка к зимнему периоду в условиях войны. Так что в фонде напоминают, что присоединиться к помощи в приобретении теплых вещей может каждый желающий.

СПРАВКА:

Благотворительный фонд "Дети Героев" - фонд поддержки детей, потерявших одного или обоих родителей в результате войны в Украине. Видение фонда состоит в том, чтобы помочь осиротевшим в результате войны детям найти свой путь и, несмотря на пережитые потери, вырасти сильными личностями и максимально раскрыть свой потенциал в жизни. Цель БФ "Дети Героев" – помочь своим подопечным стать лучшими представителями украинской нации и интегрироваться в мировую сообщество.

Узнать больше о фонде и его подопечных можно на сайте , а также социальной сети в Facebook .

О ЕРАМ Systems: С 1993 EPAM Systems , Inc. ( NYSE : EPAM ) использует прогрессивный опыт разработки программного обеспечения, чтобы стать ведущим мировым поставщиком услуг цифровой трансформации и лидером в области разработки цифровых и физических продуктов, а также услуг по разработке цифровых платформ. Благодаря своей инновационной стратегии, интегрированным консалтинговым и проектным возможностям и уникальной "инженерной ДНК", глобальные гибридные команды EPAM помогают сделать будущее реальностью для клиентов и сообществ во всем мире, создавая лучшие корпоративные, образовательные и медицинские платформы, объединяющие людей, оптимизирующие опыт и улучшающие жизнь. В 2021 году EPAM было добавлено в S & P 500 и включено в список компаний Forbes Global 2000.

Глобальные мультидисциплинарные команды EPAM , которые были избраны журналом Newsweek как "Самое любимое рабочее место" в 2021 и 2022 годах, обслуживают клиентов более чем в 50 странах на шести континентах. Будучи признанным лидером, EPAM входит в 15 лучших компаний в сфере ИТ-услуг в рейтинге Fortune 1000. Четыре раза она заняла место как лучшая IT -компания в списке быстрорастущих компаний по версии Fortune 100. EPAM уже три года подряд входит в списка 25 крупнейших мировых агентских компаний по версии Ad Age , а Consulting Magazine назвал EPAM Continuum одной из 20 быстрорастущих компаний .

Узнать больше информации можно на сайте www . epam . com, а также в социальных сетях Twitter и LinkedIn .