ЕРАМ Україна передає БФ "Діти Героїв" $ 100 тисяч та відкриває свої освітні можливості дітям, які втратили батьків під час війни

Війна забрала дитинство в українських дітей – близько п’яти тисяч маленьких українців залишилися без батьків , сотні - поранених та загиблих . З березня всебічну підтримку їм надає фонд " Діти Героїв" . Цього місяця в рамках постійно діючої програми підтримки країни компанія EPAM надала фінансову допомогу фонду у розмірі 100 тисяч доларів. Ці кошти спрямують на забезпечення дітей теплим одягом, на медичну та психологічну підтримку, освітні потреби, а також довгострокову підтримку.

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Тато 8-річної Каті з Бучі, підопічної фонду, загинув у власному будинку від удару ракети. Її мама вже багато років бореться з онкохворобою. Тепер їм доведеться боротися ще й із холодною зимою. Ця історія – одна із багатьох від підопічних фонду, який підтримує понад 1300 дітей.

"На жаль, словосполучення "діти війни" стає звичним для сучасної України. Тисячі дітей втратили своїх рідних, домівки, школи. Сотні втратили життя. Неможливо словами описати сум, який відчуваємо через цю трагедію. EPAM продовжує підтримувати Україну та українців. Вже багато років компанія надає освітню підтримку дітям та молоді. Але сьогодні через війну ми розуміємо, що дітям потрібно більше нашої допомоги, і вона потрібна терміново. І ми готові її надати в ролі партнера фонду "Діти Героїв"", - коментує Наталя Колядко, директорка з управління талантами ЕРАМ Україна.

Усі зусилля фонду спрямовані на формування сильного та здорового українського суспільства. У фонді діє кілька напрямів допомоги: невідкладна матеріальна та психологічна допомога, регулярний супровід, освіта та розвиток, охорона здоров’я, соціалізація та менторство. Крім нагального реагування, фонд надає довготривалу підтримку до повноліття дитини, а також забезпечує можливості для стажування та роботи. У фонді практикують індивідуальний підхід до потреб кожної дитини і допомогу надають незалежно від місця її перебування.

Партнерство ЕРАМ передбачає:

Надання фінансової допомоги в розмірі 100 тисяч доларів для проєкту "Тепло дітям". Його мета забезпечити теплим одягом, взуттям, а також обігрівачами для житла підопічних фонду.

Благодійний ярмарок, кошти від якого будуть спрямовані на рахунок фонду.

Благодійний збір теплих речей серед команди EPAM, який триватиме з 1 до 22 грудня.



Доступ до освітніх ініціатив компанії: в листопаді вже 25 дітей приєдналися до програми eKids для знайомства з основами програмування; для старшокласників буде доступним поглиблене вивчення технологій на програмі Pre-Junior; всі бажаючі зможуть відвідувати просвітницькі заходи "Woman in Tech" про професії в ІТ та можливості побудови кар’єри.

EPAM продовжує підтримувати країну. З початком повномасштабного вторгнення головним пріоритетом компанії стала безпека фахівців та їх родин в Україні, а також системна підтримка країни. На сьогодні загальна сума допомоги, яка включає гуманітарний напрям, медичне забезпечення та захисне спорядження, включно з фандрейзинговими кампаніями, перевищує 90 млн грн.

В Україні триває підготовка до зимового періоду в умовах війни. Отож у фонді нагадують, що долучитися до допомоги у придбанні теплих речей може кожен бажаючий.

ДОВІДКА:

Благодійний фонд "Діти Героїв" - фонд підтримки дітей, які втратили одного або обох батьків внаслідок війни в Україні. Бачення фонду полягає в тому, аби допомогти осиротілим внаслідок війни дітям знайти свій шлях та, незважаючи на пережиті втрати, вирости сильними особистостями і максимально розкрити свій потенціал у житті. Мета БФ "Діти Героїв" – допомогти своїм підопічним стати найкращими представниками української нації та інтегруватися у світову спільноту.

Дізнатися більше про фонд та його підопічних можна на сайті, а також соціальній сережі в Facebook.

Про ЕРАМ Systems: З 1993 EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) використовує прогресивний досвід розробки програмного забезпечення, щоб стати провідним світовим постачальником послуг цифрової трансформації та лідером у галузі розробки цифрових і фізичних продуктів, а також послуг з розробки цифрових платформ. Завдяки своїй інноваційній стратегії, інтегрованим консалтинговим та проєктним можливостям та унікальній "інженерній ДНК", глобальні гібридні команди EPAM допомагають зробити майбутнє реальністю для клієнтів і спільнот у всьому світі, створюючи кращі корпоративні, освітні та медичні платформи, які об’єднують людей, оптимізують досвід і покращують життя. У 2021 році EPAM було додано до S&P 500 і включено до списку компаній Forbes Global 2000.

Глобальні мультидисциплінарні команди EPAM, які було обрано журналом Newsweek як "Найулюбленіше робоче місце" у 2021 та 2022 роках, обслуговують клієнтів у понад 50 країнах на шести континентах. Будучи визнаним лідером, EPAM входить до 15 найкращих компаній у сфері ІТ-послуг у рейтингу Fortune 1000. Чотири рази вона посіла місце як найкраща IT-компанія у списку компаній, які швидко зростають, за версією Fortune 100. EPAM уже три роки поспіль входить до списку 25 найбільших світових агентських компаній за версією Ad Age, а Consulting Magazine назвав EPAM Continuum однією з 20 компаній, які швидко зростають.

Дізнатися більше інформації можна на сайті www.epam.com, а також в соціальних мережах Twitter та LinkedIn.