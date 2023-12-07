Favbet Foundation и Code Club Украина готовят бесплатный курс по программированию на Scratch для детей

Благотворительный фонд Favbet Foundation вместе со Всеукраинской образовательной инициативой Code Club Украина расширяют возможности программы IT Kids и запускают еще один учебный курс для юных украинцев – изучение Scratch.

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Курс Favbet Foundation и Code Club Украина будет доступен для детей 8-11 лет. Учения будут проводить менторы — IТ-специалисты с опытом. В основе курса – изучение визуального языка программирования Scratch. Обучение на курсе будет бесплатным.

"Шаг за шагом мы создаем возможности для украинских детей, чтобы они даже во время войны могли получить лучшее IТ-образование в будущем. Мы благодарны партнерам, которые разделяют наши амбициозные цели и помогают все большему количеству украинской молодежи овладевать перспективными профессиями", — говорит Евгений Бондарь, куратор Favbet Foundation.

Scratch — визуальный язык программирования, созданный специально для обучения детей, позволяющий усвоить базовые концепции в tech-сфере. Возможности Scratch позволяют детям создавать свои анимированные истории, интерактивные презентации и игры.

"Второй раз мы с командой благотворительного фонда объединяем усилия ради восстановления качественного tech-образования для украинских детей. В прошлом учебном году мы в партнерстве разработали и с большим успехом провели курс по Python. На этот раз с помощью Favbet Foundation мы сможем заинтересовать еще больше детей — запустить больше групп. А это значит, что сотни юных украинцев получат базовые знания и навыки наиболее актуального сегодня IT-направления", — говорят в Code Club Украина.

Совсем скоро Favbet Foundation объявит набор на бесплатное обучение. Чтобы подключиться к проекту, следите за анонсами благотворительного фонда в соцсетях.