Favbet Foundation та Code Club Україна готують безкоштовний курс з програмування на Scratch для дітей

Благодійний фонд Favbet Foundation разом з Всеукраїнською освітньою ініціативою Code Club Україна розширюють можливості програми “IT Kids” та стартують ще один навчальний курс для юних українців — вивчення Scratch.

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Курс від Favbet Foundation та Code Club Україна буде доступний для дітей 8-11 років. Навчання проводитимуть ментори - ІТ-фахівці з досвідом. В основі курсу — вивчення візуальної мови програмування Scratch. Навчання на курсі буде безкоштовним.

"Крок за кроком ми створюємо можливості для українських дітей, щоб вони навіть під час війни могли здобути найкращу ІТ-освіту у майбутньому. Ми вдячні партнерам, які розділяють наші амбітні цілі та допомагають все більшій кількості української молоді опановувати перспективні професії", — каже Євген Бондар, куратор Favbet Foundation.

Scratch — візуальна мова програмування, створена спеціально для навчання дітей, що дозволяє засвоїти базові концепції у tech-сфері. Можливості Scratch дозволяють дітям створювати власні анімовані історії, інтерактивні презентації та ігри.

"Вдруге ми з командою благодійного фонду об’єднуємо зусилля заради відновлення якісної tech-освіти для українських дітей. У минулому навчальному році ми в партнерстві розробили та з великим успіхом провели курс з Python. Цього разу за сприяння Favbet Foundation ми зможемо зацікавити ще більше дітей — запустити більше груп. А це означає, що сотні юних українців отримають базові знання та навички з найбільш актуального сьогодні IT-напрямку", — говорять в Code Club Україна.

Зовсім скоро Favbet Foundation оголосить набір на безкоштовне навчання. Щоб долучитися до проєкту, слідкуйте за анонсами благодійного фонду в соцмережах.