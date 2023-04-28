Favbet Foundation начал передачу 5500 наборов канцелярии для детей ВПЛ и военнослужащих по программе "Клуб супергероев"

Волонтеры Favbet Foundation посетили детей ВПЛ и военнослужащих в селе Блиставица на Киевщине. Команда благотворителей устроила ребятишкам праздник и передала первые канцелярские наборы в рамках проекта "Сила в знаниях" масштабной программы фонда под названием " Клуб супергероев ".

По условиям проекта Favbet Foundation передаст 5500 канцелярских наборов детям вынужденно перемещенных лиц и украинских защитников. Сбор заявок провели всего за несколько дней, а теперь фонд работает над тем, чтобы все дети быстрее получили свои подарки. Первые 500 наборов уже нашли своих владельцев, а в ближайшее время боксы с канцелярией приедут ко всем оставившим заявку.

С начала акции поступило 7000 заявок, однако по возрасту и правилам регистрации прошли 5500 детей.

"За этот год мы увидели и почувствовали, какая мировоззренческая пропасть разделяет украинцев и россиян. Пока наш сосед все глубже погружается в серое болото, мы стремимся к развитию и поддерживаем друг друга на пути вперед даже в самые сложные времена. "Клуб Супергероев" от Favbet Foundation именно об этом — предоставить как можно большему количеству юных украинцев возможности построить свободное и успешное будущее, которого агрессор безуспешно пытается их лишить", — рассказал куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

Каждый бокс канцелярии содержит все, что может понадобиться школьникам для обучения и творчества – краски, пластилин, разноцветные ручки и карандаши, альбомы для рисования, тетради и многое другое. Специально для проекта в Favbet Foundation также были разработаны яркие иллюстрации с супергероями, которые украшают все наборы и вдохновляют детей на новые свершения.

Кроме проекта "Сила в знаниях", в "Клубе Супергероев" действуют направления "Сильнее вместе" и "IT Kids". Первый проект предоставляет детям, пострадавшим от войны, возможность системно заниматься спортом, второй – образовательные курсы в области IT для детей из семей ВПЛ и военнослужащих.

В рамках IT Kids Favbet Foundation совместно с Code Club Украина уже запустили бесплатную программу базового IT-образования, которая сегодня обучает языку программирования Python более 350 учеников. Также идет набор на спортивные секции "Сильнее вместе", которые фонд организует в партнерстве с Центром физического здоровья населения "Спорт для всех" и Бойцовым клубом SpartaBox.

Анонсы новых обучающих групп и секций всегда можно найти на странице фонда в Фейсбуке.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году для развития спортивной и образовательной инфраструктуры для украинских детей. С началом полномасштабного вторжения фонда переориентировал более 90% своих проектов на обеспечение ВСУ и поддержку украинцев, пострадавших от войны .