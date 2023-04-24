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Favbet Foundation передал ВСУ еще три внедорожника

Favbet Foundation передал ВСУ еще три внедорожника

Благотворительный фонд Favbet Foundation за последнюю неделю передал Вооруженным Силам Украины три внедорожника, сообщили представители фонда.

Подразделение отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев получило внедорожник Mazda B2500.  Автомобиль отправлен в район города Угледар, где он будет работать в составе взвода противотанковых ракетных комплексов.

Фото 2 — Favbet Foundation передал ВСУ еще три внедорожника

Также фонд направил на передовую высокопроходимый внедорожник Ford Ranger. Автомобиль будет помогать выполнять боевые задачи в составе минометной батареи в районе города Бахмут.

Вместе с ФК "Металлист" Favbet Foundation передал батальону "Дике Поле" внедорожник Nissan Navara. Автомобиль передан ВСУ в рамках проекта Favbet "Прокачка авто для ВСУ". Это уже восьмой автомобиль, переданный военным в рамках проекта.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

Фото 3 — Favbet Foundation передал ВСУ еще три внедорожника

В целом усилиями фонда ВСУ получили более 100 автомобилей, более 60 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологичного оборудования. Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн. Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.