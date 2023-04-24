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Favbet Foundation передав ЗСУ ще три позашляховики
Благодійний фонд Favbet Foundation за останній тиждень передав Збройним Силам України три позашляховики, повідомили представники фонду.
Підрозділ окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців отримав позашляховик Mazda B2500. Автомобіль відправлено в район міста Вугледар, де він працюватиме в складі взводу протитанкових ракетних комплексів.
Також фонд направив на передову високопрохідний позашляховик Ford Ranger. Автівка допомагатиме виконувати бойові завдання в складі мінометної батареї в районі міста Бахмут.
Разом з ФК "Металіст" Favbet Foundation передав батальйону "Дике Поле" позашляховик Nissan Navara. Авто передано ЗСУ в рамках проєкту Favbet "Прокачка авто для ЗСУ". Це вже восьма автівка, передана військовим у рамках проєкту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
Загалом зусиллями фонду ЗСУ отримали понад 100 авто, більш ніж 60 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн. Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.