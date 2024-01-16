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Favbet Foundation организовал поездку украинца Андрея Трушко на чемпионат Европы по шахматам

Украинец Андрей Трушко стал участником чемпионата Европы по шахматам
Украинец Андрей Трушко стал участником чемпионата Европы по шахматам

Украинец Андрей Трушко стал участником чемпионата Европы по шахматам — European Rapid and Blitz Championship 2023. Соревнования проходили в столице Хорватии в городе Загребе. Юноша посетил турнир при поддержке Управления по делам молодежи и спорта Деснянской РГА, также помощь во время поездки была оказана благотворительным фондом Favbet Foundation.

Юный спортсмен посетил чемпионат по быстрым и блиц-шахматам в Европе, на котором занял 91 место среди 150 участников.

Ранее воспитанник Детско-юношеской спортивной школы №23 Деснянского района Киева уже одержал победу в 17-летнем возрасте на чемпионате Украины среди взрослых. Также Андрей Трушко выполнил норматив для присвоения спортивного звания "Мастер спорта Украины", которое получит в этом году.

Фото 2 — Favbet Foundation организовал поездку украинца Андрея Трушко на чемпионат Европы по шахматам

"В нашей стране не только настоящие таланты, но и настоящие борцы за победу. Андрей Трушко – один из них. Достижение Андрея — это свидетельство силы и разума, поэтому наша команда фонда и дальше будет поддерживать молодые таланты. Спорт объединяет, а у Украины есть все возможности отличаться в мире шахмат благодаря таким ярким представителям", — комментируют в Favbet Foundation.

Команда благотворительного фонда запустила масштабный проект "Клуб Супергероев" с целью раскрыть суперспособности у детей. В рамках инициативы Favbet Foundation уже организовал три проекта для малышей и подростков из семей военнослужащих и ВПЛ. Более 5500 украинских школьников получили боксы с канцелярией, а 352 юношей прошли бесплатное ІТ-обучение. Favbet Foundation

Автор:
Светлана Манько