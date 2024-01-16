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Favbet Foundation організував поїздку українця Андрія Трушко на чемпіонат Європи з шахів

Українець Андрій Трушко  став учасником чемпіонату Європи з шахів. Фото: пресслужба Favbet Foundation
Українець Андрій Трушко  став учасником чемпіонату Європи з шахів. Фото: пресслужба Favbet Foundation

Українець Андрій Трушко став учасником чемпіонату Європи з шахів — European Rapid and Blitz Championship 2023. Змагання проходили у столиці Хорватії у місті Загребі. Юнак відвідав турнір за підтримки Управління у справах молоді та спорту Деснянської РДА, також допомогу під час поїздки було надано благодійним фондом Favbet Foundation.

Юний спортсмен відвідав чемпіонат зі швидких та бліц-шахів у Європі, на якому посів 91 місце серед 150 учасників. 

Раніше вихованець Дитячо-юнацької спортивної школи №23 Деснянського району міста Києва вже здобув перемогу у 17-річному віці на чемпіонаті України серед дорослих. Також Андрій Трушко виконав норматив для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України", яке отримає цього року. 

Фото 2 — Favbet Foundation організував поїздку українця Андрія Трушко на чемпіонат Європи з шахів

"У нашій країні не лише справжні таланти, але й справжні борці за перемогу. Андрій Трушко - один з них. Досягнення Андрія - це свідчення сили та розуму, тому наша команда фонду й надалі підтримуватиме молоді таланти. Спорт об'єднує, а Україна має всі можливості вирізнятися у світі шахів завдяки таким яскравим представникам", - коментують у Favbet Foundation. 

Команда благодійного фонду запустила масштабний проєкт "Клуб Супергероїв" з метою розкрити суперздібності у дітей. В рамках ініціативи  Favbet Foundation вже організував три проєкти для малечі й підлітків з родин військовослужбовців та ВПО. Понад 5500 українських школярів отримали бокси з канцелярією, а 352 юнаків пройшли безкоштовне ІТ-навчання. Favbet Foundation також започаткував й безкоштовні секції з футболу, баскетболу, боротьби та боксу, які працюють й сьогодні, популяризуючи спорт. 

Автор:
Світлана Манько