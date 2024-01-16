Favbet Foundation організував поїздку українця Андрія Трушко на чемпіонат Європи з шахів

Українець Андрій Трушко став учасником чемпіонату Європи з шахів — European Rapid and Blitz Championship 2023. Змагання проходили у столиці Хорватії у місті Загребі. Юнак відвідав турнір за підтримки Управління у справах молоді та спорту Деснянської РДА, також допомогу під час поїздки було надано благодійним фондом Favbet Foundation .

Юний спортсмен відвідав чемпіонат зі швидких та бліц-шахів у Європі, на якому посів 91 місце серед 150 учасників.

Раніше вихованець Дитячо-юнацької спортивної школи №23 Деснянського району міста Києва вже здобув перемогу у 17-річному віці на чемпіонаті України серед дорослих. Також Андрій Трушко виконав норматив для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України", яке отримає цього року.

"У нашій країні не лише справжні таланти, але й справжні борці за перемогу. Андрій Трушко - один з них. Досягнення Андрія - це свідчення сили та розуму, тому наша команда фонду й надалі підтримуватиме молоді таланти. Спорт об'єднує, а Україна має всі можливості вирізнятися у світі шахів завдяки таким яскравим представникам", - коментують у Favbet Foundation.

Команда благодійного фонду запустила масштабний проєкт "Клуб Супергероїв" з метою розкрити суперздібності у дітей. В рамках ініціативи Favbet Foundation вже організував три проєкти для малечі й підлітків з родин військовослужбовців та ВПО. Понад 5500 українських школярів отримали бокси з канцелярією, а 352 юнаків пройшли безкоштовне ІТ-навчання. Favbet Foundation також започаткував й безкоштовні секції з футболу, баскетболу, боротьби та боксу, які працюють й сьогодні, популяризуючи спорт.