FAVBET открыл первый в Украине лицензионный букмекерский пункт

Популярный букмекер FAVBET продолжает развивать легальные форматы взаимодействия с игроками. Стремясь предложить больше возможностей бетторам, предпочитающим живое общение, в компании решили дополнить свое онлайн-предложение физическим пунктом приема ставок.

Букмекерский пункт FAVBET открылся на территории отеля Mercure Kyiv Congress по адресу: Киев, Cosmo Multimall (Шулявка), ул. Олексы Тихого, дом. 42а (буква К) .

Гостям заведения предлагают весь спектр букмекерских услуг: заключение спортивных пари на все маркеты и линии ставок по портфолио FAVBET, получение выигрышей, а также возможность просмотра актуальных спортивных событий.

Для удобства игроков заведение оборудовано несколькими столами с интерактивными дисплеями, большими табло с результатами матчей и зоной отдыха.

Фото: Игорь Сирук, директор БК "ФАВБЕТ"

Мы рады содействовать тому, что цивилизованный рынок азартных развлечений постепенно вытесняет нелегальный сегмент. Букмекерский пункт FAVBET — первое заведение в Украине, имеющее лицензию КРАИЛ и работающее в соответствии с действующим законодательством в области азартных развлечений. Это комфорт и безопасность игроков, соблюдение принципов ответственной игры, а также весомые взносы в госбюджет за счет налоговых и лицензионных платежей», — говорит директор БК «ФАВБЕТ» Игорь Сирук.

В компании отмечают, что планируют внимательно изучить опыт работы первого пункта и обратную связь от игроков, чтобы в дальнейшем применить его для улучшения качества услуг в ходе расширения наземной сети.

" Открытие букмекерского пункта является логическим звеном развития группы компаний FAVBET и призвано на еще более качественном уровне удовлетворять потребности клиентов ", - отметил директор по развитию бизнеса FAVBET Сергей Дзекунов.

Фото: Сергей Дзекунов, директор по развитию бизнеса FAVBET

Основанная в Украине компания FAVBET — один из крупнейших спонсоров украинского спорта, поддерживающий ряд ведущих футбольных клубов страны, национальные федерации хоккея и баскетбола.

Компания также сотрудничает с Минмолодежьспорта в рамках Национальной платформы добродетели спорта, которая занимается поддержкой спортивной этики и противодействует договорным матчам.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на букмекерский пункт от 23.08.23 года, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 08.08.2023 года №120.