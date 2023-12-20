FAVBET відкрив перший в Україні ліцензійний букмекерський пункт

Популярний український букмекер FAVBET продовжує розвивати легальні формати взаємодії з гравцями. Прагнучи запропонувати більше можливостей бетторам, які віддають перевагу живому спілкуванню, у компанії вирішили доповнити свою онлайн-пропозицію фізичним пунктом прийому ставок.

Букмекерський пункт FAVBET відкрився на території готелю Mercure Kyiv Congress за адресою: Київ, Cosmo Multimall (Шулявка), вул. Олекси Тихого, буд. 42а (літера К).

Гостям закладу пропонують весь спектр букмекерських послуг: укладання спортивних парі на всі маркети та лінії ставок з портфоліо FAVBET, отримання виграшів, а також можливість перегляду актуальних спортивних подій.

Для зручності гравців заклад обладнано кількома столами з інтерактивними дисплеями, великими табло з результатами матчів та зоною відпочинку.

Фото: Ігор Сірук, директор БК "ФАВБЕТ"

"Ми раді сприяти тому, що цивілізований ринок азартних розваг поступово витісняє нелегальний сегмент. Букмекерський пункт FAVBET — перший заклад в Україні, що має ліцензію КРАІЛ та працює відповідно до діючого законодавства в галузі азартних розваг. Це — комфорт та безпека гравців, дотримання принципів відповідальної гри, а також вагомі внески у держбюджет за рахунок податкових та ліцензійних платежів", — каже директор БК "ФАВБЕТ" Ігор Сірук.

В компанії зазначають, що планують уважно вивчити досвід функціонування першого пункту та зворотній зв’язок від гравців, щоб в подальшому застосувати його для поліпшення якості послуг в ході розширення наземної мережі.

"Відкриття букмекерського пункту є логічною ланкою розвитку групи компаній FAVBET та покликане на ще більш якісному рівні задовольняти потреби клієнтів", — зазначив директор з розвитку бізнесу FAVBET Сергій Дзекунов.

Фото: Сергій Дзекунов, директор з розвитку бізнесу FAVBET

Заснована в Україні, компанія FAVBET — один з найбільших спонсорів українського спорту, що підтримує низку провідних футбольних клубів країни, національні федерації хокею та баскетболу.

Компанія також співпрацює з Мінмолодьспорту в межах Національної платформи доброчесності спорту, що опікується підтримкою спортивної етики та протидіє договірним матчами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на букмекерський пункт від 23.08.23 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 08.08.2023 року за №120.