Favbet присоединился к Операции "Единство-2. Новогодний салют" и внес 10 млн грн на закупку FPV-дронов

Компания Favbet присоединилась ко второму совместному проекту "Операция "Единство-2". Новогодний салют", запущенному фандрайзинговой платформой United24, Фондом компетентной помощи армии "Вернись живым" и monobank с целью закупки 5000 FPV-дронов.

Favbet задонатил на сбор 10 миллионов гривен. "Это самый большой корпоративный вклад от первых доноров. Спасибо за мощную поддержку! Когда ты плюс, у врагов минус! Устроим оккупантам настоящий фейерверк", - говорится в сообщении United24 .

"FPV-дроны коренным образом изменили ход боевых действий. У наших войск есть преимущество в опыте и навыках применения этих систем, но наш враг тоже не стоит на месте. Поэтому мы без колебаний отозвались на инициативу президентской фандрайзинговой платформы United24 по закупке тепловизионных FPV-дронов". Помощь ВСУ – это сегодня безусловный приоритет для украинского бизнеса", – отметил основатель компании Favbet и президент благотворительного фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Общая цель сбора – 220 миллионов гривен на FPV-дроны с боеприпасами для Вооруженных сил Украины.

3000 FPV-дронов с тепловизорами и 2000 с дневными камерами приобретут за границей и укомплектуют кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями украинского производства. БпЛА способны преодолевать расстояние от 12 до 22 км в зависимости от веса боеприпаса. Все их отправят на самые горячие направления фронта.

"На этот Новый год в Украине не будет салютов и фейерверков, но это не значит, что мы не устроим их для оккупантов. Уверен, что миллионы украинцев охотно будут приобщаться и ко второй части Операции "Единство", и этот салют будет единственным, который нам понравится в этом году. Спасибо партнерам за наше единство", - сказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним также, что Favbet присоединился к первому сбору Операции "Единство" на закупку 5000 FPV-дронов, задонатив 10 миллионов гривен.