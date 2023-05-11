FAVBET закупил 7 тепловизоров для ВСУ в рамках проекта "Киберпанк 2023"

FAVBET продолжает поддерживать украинских военных. Так в акции "Киберпанк 2023" от FAVBET участники проходят миссии с еженедельными квестами, а бойцы ВСУ получают высокотехнологичное оборудование, помогающее победить врага на фронте.

Недавно успешно завершилась первая миссия — "Той, що бачить у темряві". Название символично, ведь с помощью проекта состоялся сбор на тепловизоры. FAVBET закупил 7 тепловизоров, чтобы в украинской армии была возможность видеть врагов даже ночью. Первые два тепловизора уже были переданы ВСУ.

Акция "Киберпанк 2023" продолжается и уже началась следующая миссия — "Згори видно все". Это сбор на дроны разведчиков и артиллеристов, чтобы видеть врага издалека и точно наводить оружие.

Фото: пресс-служба FAVBET

Напомним, компания FAVBET переосмыслила сюжет популярной игры студии CD Projekt Red, создав мир киберпанка с украинскими реалиями. Главная цель проекта — поддержка украинских воинов.

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Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года № 137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.