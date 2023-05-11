FAVBET закупив 7 тепловізорів для ЗСУ в межах проєкту "Кіберпанк 2023"

FAVBET продовжує підтримувати українських військових. Так в акції "Кіберпанк 2023" від FAVBET учасники проходять місії з щотижневими квестами, а бійці ЗСУ — отримують високотехнологічне обладнання, що допомагає долати ворога на фронті.

Нещодавно успішно завершилась перша місія — "Той, що бачить у темряві". Назва символічна, адже за допомогою проєкту відбувся збір на тепловізори. FAVBET закупив 7 тепловізорів, щоб українська армія мала можливість бачити ворогів навіть вночі. Перші два тепловізори вже були передані для ЗСУ.

Акція "Кіберпанк 2023" продовжується й вже розпочалась наступна місія — "Згори видно все". Це збір на дрони розвідників та артилеристів, щоб бачити ворога здалеку та точно наводити зброю.

Фото: пресслужба FAVBET

Нагадаємо, компанія FAVBET переосмислила сюжет популярної гри студії CD Projekt Red, створивши світ кіберпанка з українськими реаліями. Головна мета проєкту — підтримка українських воїнів.

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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.