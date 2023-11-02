"Фундація TECHIIA" и Futurra Group запустили профориентационный курс по IТ для детей военных

В настоящее время идет обучение пилотного набора, во время которого 13 учеников средних и старших классов узнают о пути к карьере в IT, основных специальностях, и научатся создавать резюме.

Бесплатный профориентационный курс "Введение в IT" разработала команда украинской продуктовой IT-компании Futurra Group. Сюда могут попасть на обучение дети защитников и защитниц Украины, которые учатся в средних и старших классах и выбирают будущую профессию. Курс является частью комплексного проекта "Школа для ветеранов" от ГО "Фундація Течія", команда фонда помогает найти учеников на курс и общается с военными и ветеранскими организациями.

"Выбор будущей профессии – это непростая и очень важная задача, от этого будет зависеть немало во взрослой жизни. Поэтому мы с командой разработали интересный курс и простым языком рассказываем о том, как устроена сфера IT в Украине, о специфике основных IT-профессий и карьере в IT по техническим и нетехническим специальностям. Первые отзывы детей показывают, что мы выбрали правильный формат", – рассказывает Виталий Шаталов, СЕО Futurra Group.

Преподаватели курса – это специалисты компании Futurra Group, которые делятся с учениками собственным практическим опытом и лайфхаками, которые они получили на своем карьерном пути. Занятия проходят дважды в неделю в онлайн-формате, с активным обсуждением и регулярной обратной связью. Главное – построить диалог с учениками, дать ответы на вопросы, а не просто читать лекции.

"Впечатления после лекций замечательные! Все было интересно и понятно. Сначала думала, что будет тяжело, но лекторы все понятно объяснили и были очень приветливыми и открытыми. Я узнала множество полезной информации и уверена, что она мне обязательно поможет в будущем! Спасибо!", – делится ученица Кристина.

"Курс, который помог мне лучше понять, что такое IT в общем благодаря хорошим лекторам и интересной информации. В целом очень познавательно, а главное – полезно", – поделился впечатлениями Андрей.

"В нашем фокусе дети защитников Украины, ведь их родители сейчас далеко от дома, поэтому процесс выбора будущей профессии для них более сложен и эмоционален. Мы хотим помочь им сделать осознанный выбор, который впоследствии превратится в успешный карьерный путь. И мы очень рады, что команда Futurra Group поддержала такую идею и разработала интересный и прикладной курс", – комментирует Юна Чейс, председатель правления ГО "Фундація Течія".

Сейчас идет пилотный курс, чтобы организаторы оттестировали формат, наполнение, домашние задания и могли сделать обучение максимально полезным. Затем организаторы объявят условия и порядок отбора для обучения на следующих наборах.