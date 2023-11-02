"Фундація TECHIIA" та Futurra Group запустили профорієнтаційний курс про ІТ для дітей військових

Наразі триває навчання пілотного набору, під час якого 13 учнів середніх та старших класів дізнаються про шлях до карʼєри в ІТ, основні спеціальності та навчаться створювати резюме.

Безкоштовний профорієнтаційний курс "Вступ до ІТ" розробила команда української продуктової IT-компанії Futurra Group. Сюди можуть потрапити на навчання діти захисників та захисниць України, які навчаються у середніх та старших класах і обирають для себе майбутню професію. Курс є частиною комплексного проєкту "Школа для ветеранів" від ГО "Фундація Течія", команда фундації допомагає знайти учнів на курс та комунікує з військовими і ветеранськими організаціями.

"Вибір майбутньої професії – це непросте і дуже важливе завдання, від цього буде залежати чимало в дорослому житті. Тому ми з командою розробили цікавий курс і простою мовою розповідаємо про те, як влаштована сфера ІТ в Україні, про специфіку основних IT-професій та карʼєру в ІТ у технічних та нетехнічних спеціальностях. Перші відгуки дітей показують, що ми вибрали правильний формат", – розповідає Віталій Шаталов, СЕО Futurra Group.

Викладачі курсу – це фахівці компанії Futurra Group, які діляться з учнями власним практичним досвідом та лайфхаками, які вони здобули на своєму карʼєрному шляху. Заняття відбуваються двічі на тиждень в онлайн-форматі, з активним обговоренням та регулярним зворотнім звʼязком. Головне – побудувати діалог з учнями, дати відповіді на запитання, а не просто читати лекції.

"Враження після лекцій чудові! Все було цікаво і зрозуміло. Спочатку думала, що буде важко, але лектори все зрозуміло пояснили і були дуже привітними та відкритими. Я дізналася безліч корисної інформації і впевнена, що вона мені обов’язково допоможе в майбутньому! Дякую", – ділиться учениця Христина.

"Курс, який допоміг мені краще зрозуміти, що таке ІТ взагалі завдяки гарним лекторам і цікавій інформації. В цілому дуже пізнавально, а головне — корисно", – поділився враженнями Андрій.

"У нашому фокусі діти захисників України, адже їх батьки зараз далеко від дому, тому процес вибору майбутньої професіїі для них більш складний та емоційний. Ми хочемо допомогти їм зробити усвідомлений вибір, який згодом перетвориться в успішний карʼєрний шлях. І ми дуже раді, що команда Futurra Group підтримала таку ідею і розробила цікавий і прикладний курс", – коментує Юна Чейс, голова правління ГО "Фундація Течія".

Наразі триває пілотний курс, щоб організатори відтестували формат, наповнення, домашні завдання та могли зробити навчання максимально корисним. Згодом організатори оголосять умови та порядок відбору для навчання на наступних наборах.