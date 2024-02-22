Футбол и баскетбол в Киеве: бесплатные секции при поддержке Favbet Foundation

Занятия популярными видами спорта становятся доступнее для украинских детей благодаря Favbet Foundation. В рамках инициативы "Сильнее вместе"" благотворительный фонд профинансировал несколько бесплатных спортивных секций в Киеве, открытых для детей военнослужащих и вынужденных переселенцев.

Среди первых, которые начали работу еще в прошлом году — секции по футболу и баскетболу в Центре физического здоровья населения "Спорт для всех", который находится в Деснянском районе столицы.

Сейчас занятия в Центре посещают более 40 детей. Футбольному мастерству юных украинцев здесь обучает Андрей Музыченко — старший тренер ФК "Выгуровщина" и опытный педагог.

"Инициатива Favbet Foundation дает детям возможность всестороннего развития. Дети могут не только учиться играть в любимую игру и расти физически, но и развиваться как личности, работать и взаимодействовать в команде для достижения общих целей. "Сильнее вместе" — замечательный проект, который инвестирует в будущее наших детей", — рассказывает Андрей.

Баскетболом воспитанники Центра занимаются под руководством Татьяны Шаблинской — профессионального тренера по баскетболу, мастера спорта, и многократной чемпионки Украины, которая в прошлом представляла нашу страну на соревнованиях в составе национальной сборной.

"Бесплатные секции от Favbet Foundation — это уникальный проект, который привлекает детей к физической активности и популяризации здорового образа жизни. В это непростое для страны время он дает возможность психологической перезагрузки и физического восстановления", — говорит Татьяна.

"Сильнее вместе" — часть большого проекта Favbet Foundation под названием "Клуб супергероев", который раскрывает суперспособности украинских детей. Кроме спортивного, в Клубе есть и два образовательных направления: "IT Kids" и "Сила в знаниях". Первое посвящено обучению детей базовым навыкам программирования, а второе — обеспечению школьников всем необходимым оборудованием для обучения и творчества.

Следите за анонсами новых проектов и наборов в спортивные секции на страницах фонда в социальных сетях Facebook и Instagram.