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Футбол и баскетбол в Киеве: бесплатные секции при поддержке Favbet Foundation

Занятия популярными видами спорта становятся доступнее для украинских детей благодаря Favbet Foundation
Занятия популярными видами спорта становятся доступнее для украинских детей благодаря Favbet Foundation

Занятия популярными видами спорта становятся доступнее для украинских детей благодаря Favbet Foundation. В рамках инициативы "Сильнее вместе"" благотворительный фонд профинансировал несколько бесплатных спортивных секций в Киеве, открытых для детей военнослужащих и вынужденных переселенцев.

Среди первых, которые начали работу еще в прошлом году — секции по футболу и баскетболу в Центре физического здоровья населения "Спорт для всех", который находится в Деснянском районе столицы.

Фото 2 — Футбол и баскетбол в Киеве: бесплатные секции при поддержке Favbet Foundation

Сейчас занятия в Центре посещают более 40 детей. Футбольному мастерству юных украинцев здесь обучает Андрей Музыченко — старший тренер ФК "Выгуровщина" и опытный педагог.

"Инициатива Favbet Foundation дает детям возможность всестороннего развития. Дети могут не только учиться играть в любимую игру и расти физически, но и развиваться как личности, работать и взаимодействовать в команде для достижения общих целей. "Сильнее вместе" замечательный проект, который инвестирует в будущее наших детей", — рассказывает Андрей.

Фото 3 — Футбол и баскетбол в Киеве: бесплатные секции при поддержке Favbet Foundation

Баскетболом воспитанники Центра занимаются под руководством Татьяны Шаблинской — профессионального тренера по баскетболу, мастера спорта, и многократной чемпионки Украины, которая в прошлом представляла нашу страну на соревнованиях в составе национальной сборной.

Фото 4 — Футбол и баскетбол в Киеве: бесплатные секции при поддержке Favbet Foundation

"Бесплатные секции от Favbet Foundation — это уникальный проект, который привлекает детей к физической активности и популяризации здорового образа жизни. В это непростое для страны время он дает возможность психологической перезагрузки и физического восстановления", говорит Татьяна.

"Сильнее вместе" — часть большого проекта Favbet Foundation под названием "Клуб супергероев", который раскрывает суперспособности украинских детей. Кроме спортивного, в Клубе есть и два образовательных направления: "IT Kids" и "Сила в знаниях". Первое посвящено обучению детей базовым навыкам программирования, а второе — обеспечению школьников всем необходимым оборудованием для обучения и творчества.

Следите за анонсами новых проектов и наборов в спортивные секции на страницах фонда в социальных сетях Facebook и Instagram.

Автор:
Светлана Манько