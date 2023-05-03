Газораспределительные компании предоставили помощь ВСУ и городам на 92 миллиона гривен

С первых дней полномасштабной войны украинские газовики помогают армии и способствуют восстановлению населённых пунктов. Сумма помощи, оказанной за первые три месяца 2023 года, превысила 92 млн грн. Всего за время военной агрессии операторы ГРС направили на это 273 млн. грн.

В первую очередь, средства были направлены на поддержку мобилизованных и их семей, ведь в ВСУ сейчас служат более 1 268 работников газораспределительных компаний. За год войны газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, взяли шефство над отдельными бригадами и подразделениями и помогают им на постоянной основе.

Например, АО "Черновцыгаз" помогает подразделению "Волки Да Винчи", а АО "Черниговгаз" занимается 21-м отдельным стрелковым батальоном "Чернигов" и 1-й отдельной танковой Северской бригадой. Только за последнее время они передали военным тонну дизельного топлива, ноутбуки, прибор ночного видения и автомобиль.

РГК постоянно организует помощь в больших масштабах. Так, во время акции "Согреем наших" заводы RGC Production изготовили более 1600 печок-буржуек. Они помогли согреться тысячам украинских военных, а также обогревали объекты социальной инфраструктуры по всей Украине.

Еще одно направление – приобретение машин в ходе постоянной акции "Авто для ВСУ". С начала полномасштабной войны газовики закупили для военных более 200 автомобилей. Каждый из них прошел полный техосмотр и был дооснащен для работы в передовых условиях. Также из автопарков газораспределительные компании передали десятки единиц строительной и инженерной техники. В I квартале 2023 года на приобретение автотехники направлено 3,7 млн. гривен.

Масштабная также закупка боевой техники, в частности дронов. В конце 2022 газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, профинансировали приобретение для одного из подразделений ударного беспилотника "Тор" стоимостью 1,7 млн грн. Эта помощь продолжается и в 2023 году – в I квартале на приобретение боевой техники израсходовано 2,5 млн грн.

" Мы определились с приоритетами нашей помощи. Мы помогаем планово и регулярно. Благодаря тесной связи с военными закрываем их важнейшие потребности ", – отмечает генеральный директор Алексей Тютюнник.

Важным направлением является гуманитарная помощь населению и восстановление энергетической и социальной инфраструктуры – школ, зданий и сооружений. Только в I квартале на это было выделено 6,5 млн. гривен.

Сейчас РГК совместно с благотворительным фондом "Вернись живым" объявил сбор 1 млн грн для покупки тренажера противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Благодаря ему бойцы ВСУ научатся пользоваться ПТРК "Корсар" и уничтожать вражескую бронетехнику и вертолеты. Благодаря клиентам компании уже собрано около 275 тысяч гривен. Присоединиться к сбору можно, перейдя по ссылке, или в 104.ua Клиентских просторах, где проходит всеукраинская акция газовиков "Год несокрушимости".