Газорозподільні компанії надали допомогу ЗСУ та містам на 92 мільйони гривень

З перших днів повномасштабної війни українські газовики допомагають армії та сприяють відновленню населених пунктів. Сума допомоги, наданої за перші три місяці 2023 року, перевищила 92 млн грн. Всього за час військової агресії оператори ГРМ спрямували на це 273 млн грн.

В першу чергу кошти були спрямовані на підтримку мобілізованих та їхніх сімей, адже у ЗСУ зараз служать понад 1 268 працівників газорозподільних компаній. За рік війни газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, взяли шефство над окремими бригадами та підрозділами, та допомагають їм на постійній основі.

Наприклад, АТ "Чернівцігаз" допомагає підрозділу "Вовки Да Вінчі", а АТ "Чернігівгаз" опікується 21-м окремим стрілецьким батальйоном "Чернігів" та 1-ю окремою танковою Сіверською бригадою. Лише за останній час вони передали військовим тонну дизельного палива, ноутбуки, прилад нічного бачення та автомобіль.

РГК постійно організовує допомогу у великих масштабах. Так, під час акції "Зігріємо наших" заводи RGC Production виготовили понад 1600 пічок-буржуйок. Вони допомогли зігрітися тисячам українських військових, а також обігрівали об’єкти соціальної інфраструктури по всій Україні.

Ще один напрямок – придбання машин в ході постійної акції "Авто для ЗСУ". З початку повномасштабної війни газовики закупили для військових понад 200 автомобілів. Кожен з них пройшов повний техогляд та був дооснащений для роботи в умовах передової. Також зі своїх автопарків газорозподільні компанії передали десятки одиниць будівельної та інженерної техніки. У I кварталі 2023 року на придбання автотехніки спрямовано 3,7 млн гривень.

Масштабною є закупівля бойової техніки, зокрема дронів. Наприкінці 2022 року газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, профінансували придбання для одного з підрозділів ударного безпілотника "Тор" вартістю 1,7 млн грн. Ця допомога продовжується і у 2023 році – у I кварталі на придбання бойової техніки витрачено 2,5 млн грн.

"Ми визначилися з пріоритетами нашої допомоги. Ми допомагаємо планово і регулярно. Завдяки тісному зв’язку з військовими закриваємо їхні найважливіші потреби", – зазначає генеральний директор Олексій Тютюнник.

Важливим напрямком є гуманітарна допомога населенню та відновлення енергетичної і соціальної інфраструктури – шкіл, будинків та споруд. Лише в I кварталі на це було виділено 6,5 млн гривень.

Зараз РГК спільно з благодійним фондом "Повернись живим" оголосила збір 1 млн грн для купівлі тренажера протитанкового ракетного комплексу (ПТРК). Завдяки йому бійці ЗСУ навчаться користуватися ПТРК "Корсар" та знищувати ворожу бронетехніку та гелікоптери. Завдяки клієнтам компанії вже зібрано майже 275 тисяч гривень. Долучитись до збору можна, перейшовши за посиланням, або у 104.ua Клієнтських просторах, де проходить всеукраїнська акція газовиків "Рік незламності".