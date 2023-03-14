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glo™ представляет новый компактный девайс
На правах рекламы
glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей никотинсодержащей продукции
Бренд glo™ стремится к созданию "Лучшего будущего", развивая устройства для нагрева табака и ставит перед собой цель сделать их удобнее и стильнее. Поэтому бренд разработал новый девайс glo™ Hyper X2 Air.
Бренд пока сохраняет интригу и не раскрывает технические детали инновационного девайса, но уже известно, что он дополнит серию HYPER X2. Новый glo™ станет еще компактнее и легче по сравнению с HYPER X2*, при этом продолжит радовать пользователей продолжительным зарядом**. Это позволяет еще удобнее брать glo™ с собой повсюду: будь то прогулка с друзьями, а может и выезд за город, а значит «Свобода там, где ты».
Украина станет первой страной в мире, в которой glo™ Hyper X2 Air появится в продаже, она будет доступна уже в апреле. Предзаказать новинку можно уже сейчас на сайте glo™, дополнительно первым 1000 самым преданным совершеннолетним пользователям бренд подготовил особый комплимент, все, кто с 6 марта по 10 апреля 2023 года оставят заявку и приобретут устройство, получат сертификат на впечатление.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Бренд не только постоянно радует своих пользователей инновационными новинками, но считает необходимым поддерживать популяризацию украинской культуры. Благодаря масштабному проекту "Карта украинской идентичности" бренд glo™ исследовал качества современных украинцев и не остановился на достигнутом, ведь увидел главную особенность – желание самоидентификации через язык. Поэтому бренд продолжает содействовать исследованию украинской культуры в проекте «Глоссарий», что ставит целью найти самые выразительные и интересные украинские слова.
* glo™ Hyper X2 Air на 25% легче, чем glo™ HYPER X2
** До 20 сессий без подзарядки. При полностью заряженном аккумуляторе может отличаться в зависимости от поведения пользователя.
*** Специальное предложение действует с 6 марта по 10 апреля 2023 года. Количество подарков ограничено. Детали по ссылке. glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей никотинсодержащей продукции.