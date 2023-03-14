glo™ презентує новий компактний девайс

На правах реклами glo™ призначений для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції

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Бренд glo™ прагне до створення "Кращого майбутнього", розвиваючи пристрої для нагрівання тютюну та ставить перед собою мету зробити їх якомога зручнішими та стильними. Тому бренд розробив новий девайс glo™ Hyper X2 Air.

Бренд поки зберігає інтригу та не розкриває технічних деталей інноваційного девайсу, але вже відомо, що він доповнить серію HYPER X2. Новий glo™ стане ще компактнішим та легшим у порівнянні з HYPER X2*, при цьому продовжить радувати користувачів тривалим зарядом**. Це дає змогу ще зручніше брати glo™ з собою всюди: будь то прогулянка з друзями, а може й виїзд за місто, а значить «Свобода там, де ти».

Україна стане першою країною в світі, в якій glo™ Hyper X2 Air з’явиться у продажу, він буде доступний вже у квітні. Передзамовити новинку можна вже зараз на сайті glo™, додатково першим 1000 найвідданішим повнолітнім користувачам бренд підготував особливий комплімент, всі, хто з 6 березня по 10 квітня 2023 року залишать заявку та придбають пристрій, отримають*** сертифікат на враження.

Бренд не тільки постійно радує своїх користувачів інноваційними новинками, але й вважає необхідним підтримувати популяризацію української культури. Завдяки масштабному проєкту "Мапа української ідентичності", бренд glo™ дослідив якості сучасних українців та не зупинився на досягнутому, адже побачив головну особливість – бажання самоідентифікації через мову. Тому бренд продовжує сприяти дослідженню української культури в проєкті «Глосарій», що ставить на меті віднайти найвиразніші та цікаві українські слова.

* glo™ Hyper X2 Air на 25% легший, ніж glo™ HYPER X2

** До 20 сесій без підзарядки. За умови повністю зарядженого акумулятора та може відрізнятися в залежності від поведінки користувача.

*** Спеціальна пропозиція діє з 6 березня по 10 квітня 2023 року. Кількість подарунків обмежена. Деталі за посиланням. glo™ призначений для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції.