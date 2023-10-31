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HR во время войны: Как FAVBET удается объединять и поддерживать команду
Полномасштабное вторжение стало самым большим вызовом для украинского бизнеса за 30 лет независимости. Директор HR-департамента FAVBET Cергей Кошиль рассказал, как одной из крупнейших iGaming-компаний Украины удалось преодолеть кризис и вернуться к полноценной работе, не только сохранив большинство рабочих мест, но и обеспечить рост команды.
Прежде всего, безопасность сотрудников и поддержка ВСУ
Из-за российского вторжения значительная часть наших сотрудников покинула страну или переселилась в другие регионы. За время ковидных карантинов в компании успели наладить системы и процедуры для удаленной работы, поэтому к дистанционной работе адаптировались достаточно быстро. Даже сейчас, когда в Киев вернулись многие работники, мы сохраняем гибридный формат, ведь война в Украине продолжается и нужно реагировать на все атаки врага.
В начале войны мы действовали по принципу "сначала безопасность, потом работа". Таким образом сотрудники могли не беспокоиться, что потеряют работу из-за того, что не способны работать из-за переезда, необходимости заботиться о своих близких или участии в волонтерской деятельности.
В FAVBET есть и те, кто защищает страну в рядах ВСУ. Мы гордимся их выбором, поэтому сохраняем рабочие места и заработную плату. Совместно с благотворительным фондом Favbet Foundation мы поддерживаем украинскую армию транспортом, дронами и высокотехнологичным оборудованием. За время войны при содействии компании и фонда украинские военные получили уже 235 автомобилей, 53 из них — новые внедорожники Peugeout Landtrek, которые FAVBET приобрел для комплектования ударных рот "Армии дронов".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Коммуникация как основа корпоративной культуры
Когда география сотрудников компании охватывает не только несколько украинских регионов, а десяток стран мира, HR-отделу важно создавать условия, в которых все чувствуют себя командой. Можно использовать различные воркфреймы и методологии для синхронизации, но наша ниша невероятно изменчива, поэтому незапланированные ситуации возникают регулярно.
Чтобы справляться с этим, мы существенно усилили внутренние коммуникации в компании: начали больше "общаться" с сотрудниками с помощью новых рассылок, привлекать их к опросам, а также проводить онлайн-мероприятия, чтобы как можно больше людей могли собираться вместе. Также мы перестроили формат тимбилдингов: теперь сотрудники могут собираться локальными командами и в рамках выделенного бюджета проводить активности в любом формате, потому что массовых мероприятий во время войны мы не проводим.
Преимущества для сотрудников
Война еще больше сплотила нас как команду. Практически каждый из нас столкнулся с проблемами собственной безопасности, переживал за родных и близких, помогал армии и волонтерам, волонтерил сам. Конечно, нас это сблизило, мы стараемся помогать друг другу и поддерживать в любых ситуациях.
Такой подход находит отражение и в отношении к сотрудникам со стороны компании. Сегодня наши работники обеспечены страхованием, получают компенсацию обучения, могут посещать ведущие образовательные мероприятия и конференции по их специальности. Разрешать любые административные и организационные вопросы сотрудникам помогают специалисты HR-отдела, которых мы называем "пипл-партнерами". Их задача – обеспечить максимально комфортные условия работы.
Такой подход дает результаты. Недавно FAVBET получил награду как компания с лучшей корпоративной культурой во время HR Wisdom Summit — ежегодной конференции лидеров HR-сообщества Украины.
Несмотря на кризис, самоотверженность работников и правильно расставленные приоритеты позволили FAVBET не только работать на прежнем уровне, но и расти. Сегодня двери компании всегда открыты для людей, которые разделяют наши ценности и готовы работать на благо Украины как на рабочем месте, так и за его пределами.