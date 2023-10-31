- Тип
- Новини компаній
- Категорія
- Новини компаній
- Дата публікації
-
HR в часи війни: Як FAVBET вдається об'єднувати та підтримувати команду
Повномасштабне вторгнення стало найбільшим викликом для українського бізнесу за 30 років незалежності. Директор HR-департаменту FAVBET розповів, як одній з найбільших iGaming-компаній України вдалось подолати кризу та повернутись до повноцінної роботи, не лише зберігши більшість робочих місць, а й забезпечити зростання команди.
Передусім — безпека співробітників та підтримка ЗСУ
Через російське вторгнення значна частина наших співробітників покинула країну або переселилась в інші регіони. За час ковідних карантинів в компанії встигли налагодити системи та процедури для віддаленої роботи, тому до дистанційної роботи адаптувались досить швидко. Навіть зараз, коли до Києва повернулось багато з працівників, які виїхали в перші дні, ми зберігаємо гібридний формат роботи, адже війна в Україні триває й потрібно реагувати на всі атаки ворога.
На початку війни ми діяли за принципом "спочатку — безпека, потім — робота". Таким чином співробітники могли не перейматись, що втратять роботу через те, що не здатні працювати через переїзд, необхідність дбати про своїх близьких або участь у волонтерській діяльності.
У FAVBET є й ті, хто обороняє країну у лавах ЗСУ. Ми пишаємось їхнім вибором, тому зберігаємо робочі місця та заробітну плату. Водночас спільно з благодійним фондом Favbet Foundation ми підтримуємо українську армію транспортом, дронами та високотехнологічним обладнанням. За час війни за сприяння компанії та фонду українські військові отримали вже 235 авто, 53 з них — нові позашляховики Peugeout Landtrek, які FAVBET придбав для комплектування ударних рот "Армії дронів".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Комунікація як основа корпоративної культури
Коли географія співробітників компанії охоплює не лише кілька українських регіонів, а й десяток країн світу, HR-відділу важливо створювати умови, в яких всі відчувають себе командою. Можна використовувати різні воркфрейми та методології для синхронізації, але наша ніша — неймовірно мінлива, тому незаплановані ситуації виникають регулярно.
Щоб справлятися з цим, ми суттєво посилили внутрішні комунікації в компанії: почали більше "спілкуватися" зі співробітниками за допомогою нових розсилок, залучати їх до опитувань, а також проводити онлайн-заходи, щоб якомога більше людей могли збиратися разом. Також ми перебудували формат тімбілдінгів: тепер співробітники можуть збиратися локальними командами та в межах виділеного бюджету проводити активності у будь-якому форматі, адже масових заходів під час війни ми не проводимо.
Переваги для співробітників
Війна ще більше згуртувала нас як команду. Майже кожен з нас зіштовхнувся з проблемами власної безпеки, переживав за рідних і близьких, допомагав армії та волонтерам, волонтерив сам. Звичайно, що нас це зблизило, ми намагаємося допомагати один одному і підтримувати у будь-яких ситуаціях.
Такий підхід знаходить відображення й у ставленні до співробітників з боку компанії. Сьогодні наші працівники забезпеченні страхуванням, отримують компенсацію навчання, можуть відвідувати провідні освітні заходи та конференції за їхньою спеціальністю. Вирішувати будь-які адміністративні та організаційні питання співробітникам допомагають спеціалісти HR-відділу, яких ми називаємо "піпл-партнерами". Їхня задача — забезпечити максимально комфортні умови роботи.
Такий підхід приносить результати. Нещодавно FAVBET отримав нагороду як компанія з "Кращою корпоративною культурою" під час HR Wisdom Summit — щорічної конференції лідерів HR-спільноти України.
Попри кризу, самовідданість працівників та правильно розставлені пріоритети дозволили FAVBET не лише працювати на попередньому рівні, а й зростати. Сьогодні двері компанії завжди відкриті для людей, що розділяють наші цінності та готові працювати на користь України як на робочому місці, так і за його межами.