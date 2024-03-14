Как и где хранить криптовалюту: рекомендации для начинающих

Даже человеку, имеющему далекое представление о том, что такое биткоин, блокчейн, майнинг, p2p обменник и т.п., известно, что криптовалюта – это виртуальные деньги. Их нельзя коснуться, однако от этого они ничуть не меньше нуждаются в безопасном хранении. Где хранить криптовалюту, чтобы получить стопроцентную гарантию сохранения?

Немного о кошельках, биткоинах и хакерах

Собственно, виртуальная монета нигде не хранится, поскольку она не имеет «физической оболочки». Хранению и обеспечению безопасности подлежат только специальные цифровые ключи. Они обеспечивают доступ к криптогаманцам, которые в свою очередь дают возможность осуществления транзакций путей записи в blockchain.

Чтобы украсть ваши bitcoin, хакеры пытаются сломать именно кошелек. А потому надежность сохранения криптовалюты напрямую зависит от надежности кошелька, в котором она хранится.

Какие бывают криптогаманцы

Сейчас участникам предлагается огромный выбор разных криптогаманцев, и вопрос «где лучше хранить криптовалюту» для пользователей, не обладающих специальными знаниями, превращается в сложную задачу. Усложняется все тем, что каждый кошелек имеет свои достоинства и недостатки. Собственно, все кошельки делятся на две основные категории:

«холодные» или аппаратные – это физические носители информации, внешне напоминающие флеш-карту и не нуждающиеся в подключении к интернету. Этот способ лучше подходит для длительного хранения биткоинов, позволяет контролировать доступ к носителю, а, следовательно, снижает риск потери виртуальной валюты.

Горячие кошельки. Эта категория включает специальные мобильные и десктопные приложения и расширения для браузеров. Такие кошельки всегда подключены к интернету и считаются менее безопасными.

Критерии выбора кошелька

Холодный криптогаманец лучше подходит, если владелец цифровых денег планирует хранить их в течение длительного срока и хочет обеспечить наиболее надежную защиту своих средств.

Пользователям, которые активно участвуют в торговле «криптой», больше подойдут онлайн-решения. Онлайн-кошельки более удобны для использования и быстрого доступа к своим крипто-ресурсам.

Как хранить криптовалюту: общие правила безопасности криптовалютных кошельков

Хранение биткоина и прочей криптовалюты требует гораздо большей безопасности, чем хранение обычных «физических» денег. Общие рекомендации по обеспечению безопасности одинаковы как для «холодных», так и для онлайн-хранилищ:

Не открывайте доступ к приватному ключу или seed-фразе, используемому для восстановления данных при потере ключа, третьим лицам.

Генерируйте сложные пароли, не используйте один и тот же ключ для доступа к различным оффлайн-устройствам и онлайн-сервисам. Используйте дополнительные способы защиты (например, мультиподпись).

Относитесь серьезно к возможности хакерской атаки в любом формате (фишинг, DDoS, снифинг и т.п.), пользуйтесь лицензированной антивирусной защитой.

Регулярно создавайте резервные копии ваших кошельков. Потеря приватного ключа, повреждение или потеря физического носителя часто может быть невосполнимой.

Используйте только проверенные p2p-обменники для перевода одной «крипты» в другую по выгодным курсам.

Определяйте, какие критерии безопасности вашей криптовалюты подходят именно вам и помните: ответственность за ее сохранность лежит только на вас!