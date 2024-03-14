Як і де зберігати криптовалюту: рекомендації для початківців

Навіть людині, яка має далеке уявлення про те, що таке біткоїн, блокчейн, майнінг, p2p обмінник тощо, відомо, що криптовалюта – це віртуальні гроші. Їх не можна торкнутися, однак від цього вони нітрохи не менше потребують безпечного зберігання. Де зберігати криптовалюту, щоб отримати стовідсоткову гарантію її збереження?

Трохи про гаманці, біткоїни та хакерів

Власне кажучі, віртуальна монета ніде не зберігається, оскільки вона не має «фізичної оболонки». Зберіганню і забезпеченню безпеки підлягають тільки спеціальні цифрові ключі. Вони забезпечують доступ до криптогаманців, які, своєю чергою, дають можливість здійснення транзакцій шляхів запису в blockchain.

Щоб викрасти ваші bitcoin, хакери намагаються зламати саме гаманець. А тому надійність збереження криптовалюти безпосередньо залежить від надійності гаманця, в якому вона зберігається.

Які бувають криптогаманці

Зараз учасникам пропонується величезний вибір різних криптогаманців, і питання «де краще зберігати криптовалюту» для користувачів, які не володіють спеціальними знаннями, перетворюється на складне завдання. Ускладнюється все тим, що кожен гаманець має свої переваги і недоліки. Власне, всі гаманці поділяються на дві основні категорії:

«холодні» або апаратні – це фізичні носії інформації, що зовні нагадують флеш-картку і не потребують підключення до інтернету. Цей спосіб найкраще підходить для тривалого зберігання біткоїнів, дає змогу контролювати доступ до носія, а, отже, знижує ризик втрати віртуальної валюти.

Гарячі гаманці. До цієї категорії входять спеціальні мобільні та десктопні додатки і розширення для браузерів. Такі гаманці завжди підключені до інтернету і вважаються менш безпечними.

Критерії вибору гаманця

«Холодний» криптогаманець краще підходить, якщо власник цифрових грошей планує зберігати їх протягом тривалого терміну і хоче забезпечити найбільш надійний захист своїх коштів.

Користувачам, які беруть активну регулярну участь у торгівлі «криптою», більше підійдуть онлайн-рішення. Онлайн-гаманці зручніші для використання і швидкого доступу до своїх крипто-ресурсів.

Як зберігати криптовалюту: загальні правила безпеки криптовалютних гаманців

Зберігання біткоїна та іншої криптовалюти вимагає набагато більшої безпеки, ніж зберігання звичайних «фізичних» грошей. Загальні рекомендації для забезпечення безпеки однакові, як для «холодних», так і для онлайн-сховищ:

Не відкривайте доступ до приватного ключа або seed-фрази, що використовується для відновлення даних у разі втрати ключа, третім особам.

Генеруйте складні паролі, не використовуйте один і той самий ключ для доступу до різних офлайн-пристроїв та онлайн-сервісів. Застосовуйте додаткові способи захисту (наприклад, мультипідпис).

Ставтеся серйозно до можливості хакерської атаки в будь-якому форматі (фішинг, DDoS, сніфінг тощо), користуйтеся ліцензованим антивірусним захистом.

Регулярно створюйте резервні копії ваших гаманців. Втрата приватного ключа, пошкодження або втрата фізичного носія часто може бути непоправною.

Використовуйте тільки перевірені p2p-обмінники для переведення однієї «крипти» в іншу за вигідними курсами.

Визначайте, які критерії безпеки вашої криптовалюти підходять саме вам і пам'ятайте: відповідальність за її збереження лежить тільки на вас!