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Как можно пополнить карту Монобанка

Как можно пополнить карту Монобанка

Monobank не имеет традиционных отделений с кассами для обслуживания клиентов. Основной функционал и преимущества сосредоточены в фирменном приложении. Чтоб оценить все возможности, необходимо иметь позитивный баланс на карточном счете. Пополнить его можно довольно разными способами

Онлайн-сервис

Перевод с одной карты на другую — простой и быстрый вариант, для которого не нужно искать наличные и выходить из дому. Выберите надежную площадку, например, iPay.ua, чтоб ваши средства точно попали по адресу. По ссылке https://www.ipay.ua/ru/p2p:

  1. Нажмите на используемый электронный кошелек Google Pay/Apple Pay или введите реквизиты карточки, с которой будете отправлять деньги.
  2. Укажите свой мобильный. 
  3. Заполните номер карты получателя и сумму.
  4. Подтвердите операцию предложенным способом. 

Деньги поступают мгновенно независимо от банков-участников транзакции.

За 1 раз можно отправить до 25 000 гривен, за сутки — 110 тысяч гривен, а в месяц не более 220 000 гривен. Ограничения есть и на количество платежей — до 25 в сутки и до 100 за 1 месяц.

Приложение банка

Еще один вариант пополнения с другой карты — онлайн-банкинг. Предварительно необходимо установить на телефон приложение банка, который выдал ваше платежное средство, и пройти регистрацию. Помимо карточки, для этого нужны актуальный номер телефона и помощь банковского специалиста для подтверждения вашей личности. 

Операции между картами monobank в одноименном приложении не имеют ограничений по сумме.

При пополнении с другого банка следует учесть существующие лимиты и комиссии банка-эмитента карточки, с которой осуществляете перевод.

Монобанк не устанавливал ограничения на входящие суммы и их количество. Однако необычно большими объемами может заинтересоваться Служба финансового мониторинга. 

Если нужно перевести свыше 300 000 гривен, лучше обратиться в отделение. Там у вас имеют право запросить бумаги, объясняющие происхождение средств. 

Касса 

Наличными пополнить карту можно в отделении любого украинского банка. Чаще всего для перевода понадобятся только деньги и карточный номер. Для сумм свыше 5 000 гривен необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность. 

В кассах UniversalBank пополнение карточного счета Монобанк проводится без комиссии. 

Терминалы самообслуживания 

Это специальные автоматические комплексы, расположенные в людных местах. Пополнение без комиссионных начислений доступно в аппаратах City24, EasyPay, A-Bank: 

  • Найдите логотип Mono на экране терминала и нажмите на него.
  • Введите карточный номер вручную или приложите пластик к специальному считывателю. 
  • Укажите мобильный. На него придет проверочный код, который следует ввести на экране. Пополнение без авторизации невозможно с августа 2023 года. 
  • Вставьте купюры в приемник и завершите операцию.
  • Возьмите чек. 

Чаще всего деньги поступают мгновенно. 