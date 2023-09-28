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Как можно пополнить карту Монобанка
Monobank не имеет традиционных отделений с кассами для обслуживания клиентов. Основной функционал и преимущества сосредоточены в фирменном приложении. Чтоб оценить все возможности, необходимо иметь позитивный баланс на карточном счете. Пополнить его можно довольно разными способами
Онлайн-сервис
Перевод с одной карты на другую — простой и быстрый вариант, для которого не нужно искать наличные и выходить из дому. Выберите надежную площадку, например, iPay.ua, чтоб ваши средства точно попали по адресу. По ссылке https://www.ipay.ua/ru/p2p:
- Нажмите на используемый электронный кошелек Google Pay/Apple Pay или введите реквизиты карточки, с которой будете отправлять деньги.
- Укажите свой мобильный.
- Заполните номер карты получателя и сумму.
- Подтвердите операцию предложенным способом.
Деньги поступают мгновенно независимо от банков-участников транзакции.
За 1 раз можно отправить до 25 000 гривен, за сутки — 110 тысяч гривен, а в месяц не более 220 000 гривен. Ограничения есть и на количество платежей — до 25 в сутки и до 100 за 1 месяц.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Приложение банка
Еще один вариант пополнения с другой карты — онлайн-банкинг. Предварительно необходимо установить на телефон приложение банка, который выдал ваше платежное средство, и пройти регистрацию. Помимо карточки, для этого нужны актуальный номер телефона и помощь банковского специалиста для подтверждения вашей личности.
Операции между картами monobank в одноименном приложении не имеют ограничений по сумме.
При пополнении с другого банка следует учесть существующие лимиты и комиссии банка-эмитента карточки, с которой осуществляете перевод.
Монобанк не устанавливал ограничения на входящие суммы и их количество. Однако необычно большими объемами может заинтересоваться Служба финансового мониторинга.
Если нужно перевести свыше 300 000 гривен, лучше обратиться в отделение. Там у вас имеют право запросить бумаги, объясняющие происхождение средств.
Касса
Наличными пополнить карту можно в отделении любого украинского банка. Чаще всего для перевода понадобятся только деньги и карточный номер. Для сумм свыше 5 000 гривен необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность.
В кассах UniversalBank пополнение карточного счета Монобанк проводится без комиссии.
Терминалы самообслуживания
Это специальные автоматические комплексы, расположенные в людных местах. Пополнение без комиссионных начислений доступно в аппаратах City24, EasyPay, A-Bank:
- Найдите логотип Mono на экране терминала и нажмите на него.
- Введите карточный номер вручную или приложите пластик к специальному считывателю.
- Укажите мобильный. На него придет проверочный код, который следует ввести на экране. Пополнение без авторизации невозможно с августа 2023 года.
- Вставьте купюры в приемник и завершите операцию.
- Возьмите чек.
Чаще всего деньги поступают мгновенно.