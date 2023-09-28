Як можна поповнити картку Монобанку?

Monobank не має традиційних відділень з касами для обслуговування клієнтів. Основний функціонал та переваги зосереджені у фірмовому застосунку. Щоб оцінити всі можливості, необхідно мати позитивний баланс на картковому рахунку. Поповнити його можна різними способами

Онлайн-сервіс

Переказ з однієї картки на іншу — простий та швидкий варіант, для якого не потрібно шукати готівку та виходити з дому. Оберіть надійний майданчик, наприклад, iPay.ua, щоб ваші гроші точно потрапили за адресою. За посиланням https://www.ipay.ua/ua/p2p:

Натисніть на електронний гаманець, який використовуєте (Google Pay/Apple Pay) або введіть реквізити картки, з якої будете відправляти гроші. Вкажіть свій мобільний. Заповніть номер картки отримувача та суму. Підтвердьте операцію запропонованим способом.

Кошти надходять миттєво незалежно від банків-учасників транзакції.

За 1 раз можна відправити до 25 000 гривень, за добу — 110 тисяч гривень, а в місяць не більше 220 000 гривень. Обмеження є і на кількість платежів — до 25 за добу й до 100 за місяць.

Застосунок банку

Ще один варіант поповнення з іншої картки — онлайн-банкінг. Попередньо необхідно встановити на телефон застосунок банку, який видав ваш платіжний засіб, і пройти реєстрацію. Окрім картки для цього потрібен актуальний номер телефону та допомога банківського спеціаліста для підтвердження вашої особистості.

Операції між картками monobank в однойменному застосунку не мають обмежень за сумою.

При поповненні з іншого банку варто врахувати чинні ліміти та комісії банку-емітента картки, з якої здійснюється переказ.

Монобанк не встановлював обмеження на вхідні суми та їх кількість. Однак незвично великими обсягами та кількістю операцій може зацікавитися Служба фінансового моніторингу.

Якщо потрібно переказати понад 300 000 гривень, краще звернутися у відділення. Там у вас мають право запитати папери, що пояснюють походження коштів.

Каса

Готівкою поповнити картку можна у відділенні будь-якого українського банку. Найчастіше для переказу потрібні тільки гроші та картковий номер. Для сум понад 5 000 гривень необхідно надати документи, що засвідчують особистість.

У касах UniversalBank поповнення карткового рахунку Монобанк проходить без комісії.

Термінали самообслуговування

Це спеціальні автоматичні комплекси, що розташовані у людних місцях. Поповнення без комісійних нарахувань доступно в апаратах City24, EasyPay, A-Bank:

Знайдіть логотип Mono на екрані термінала та натисніть його.

Введіть картковий номер власноруч чи прикладіть пластик до спеціального зчитувача.

Вкажіть мобільний. На нього прийде перевірковий код, який варто ввести на екрані. Поповнення без авторизації неможливо з серпня 2023 року.

Вставте купюри у спеціальний приймач та завершіть операцію.

Візьміть чек.

Найчастіше гроші надходять миттєво.