Как снизить затраты на электроэнергию: решение для малого и среднего бизнеса

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики (НКРЭКУ) приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для бизнеса с 1 ноября 2024 года.

Несмотря на то, что такое решение обусловлено необходимостью восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры, рост тарифов на электроэнергию ощутимо ударит по предпринимателям

Риски для бизнеса: как выжить?

В условиях постоянного роста цен на электроэнергию предприниматели сталкиваются с необходимостью искать способы снизить расходы, чтобы оставаться на плаву. Увеличение эксплуатационных затрат вынуждает предпринимателей сокращать персонал, снижать качество продукции или переходить на более дешевые и менее эффективные методы работы. Это создает замкнутый круг: снижение качества ведет к оттоку клиентов, а отсутствие клиентов усугубляет финансовое положение бизнеса.

Кроме того, частые плановые и аварийные отключения, связанные с разрушением энергетической инфраструктуры становятся причиной остановки оборудования, что, в свою очередь, приводит к ухудшению качества услуг, снижению объемов производства и увеличению сроков выполнения заказов. Небольшие компании, которые не готовы оперативно адаптироваться к новым условиям, могут столкнуться с угрозой банкротства.

В такой ситуации единственным эффективным решением для многих бизнесов становится переход на альтернативные источники энергии, такие как солнечные электростанции.

Солнечные электростанции: ключ к независимости и экономии

СЭС для бизнеса производит электроэнергию при помощи солнечных батарей, которые генерируют постоянный ток (DC). Инвертор преобразует сгенерированное электричество в источник переменного тока и направляет его для питания электрооборудования на предприятии.

Процесс полностью автоматизирован, современные солнечные энергосистемы оснащены технологиями, которые позволяют максимально эффективно использовать солнечную энергию в условиях неполной освещенности.

Емкие свинцово-кислотные (AGM, MG или GEL) или литиевые (LiFePO4) аккумуляторы накапливают энергию, произведенную фотомодулями в светлое время суток. В темное время суток или при перебоях в энергоснабжении АКБ отдает накопленную энергию для питания производственного оборудования. Это делает СЭС стабильным источником питания, который не зависит от внешних факторов, таких как рост тарифов или аварийные отключения.

Экономия и быстрая окупаемость

После установки СЭС большая часть энергии будет поступать от солнечных панелей, что позволяет минимизировать счета за электроэнергию. При этом, благодаря новым технологиям, позволяющим снижать стоимость оборудования, окупаемость таких систем составляет от 3 до 4 лет. С учетом продолжающегося роста тарифов, этот срок может сократиться до 1-2 лет.

Установив СЭС мощностью 50 кВт, предприятие получит достаточно электроэнергии для покрытия своих потребностей, экономя до 100% на ежемесячных счетах.

Стабильность и энергетическая независимость

СЭС позволяет предприятиям снизить зависимость от внешних источников электроэнергии и избежать негативных последствий регулярных отключений. Солнечные панели с аккумуляторами обеспечивают бесперебойную работу оборудования в кризисных ситуациях. Если ваши производственные процессы критически зависят от стабильного электроснабжения, рекомендуем инвестировать в солнечную электростанцию.

Дополнительные выгоды от использования возобновляемой энергии

Использование возобновляемых источников энергии снижает выбросы углекислого газа и уменьшает зависимость от ископаемых видов топлива, что положительно влияет на окружающую среду. Это не только улучшает экологическую ситуацию, но и формирует образ компании как «зеленого» предприятия.

Использование солнечных электростанций улучшает имидж компании и делает ваш бизнес привлекательным для инвесторов, особенно на европейском рынке. Западные партнеры с большим вниманием следят за развитием экологически чистого производства, не только в своих странах, но и в Украине. Установка солнечных панелей для бизнеса - это важный шаг для интеграции в Европейский союз.

Бизнес, внедряя солнечные решения, не только обеспечивает свою энергетическую независимость, но и способствует стабилизации общей энергосистемы. В условиях постоянных угроз и повреждений энергетической инфраструктуры Украины, каждая установленная СЭС помогает снизить нагрузку на национальную энергосистему.

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