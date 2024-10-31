Як знизити витрати на електроенергію: рішення для малого та середнього бізнесу

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики (НКРЕКП) ухвалила рішення про підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу з 1 листопада 2024 року.

Всупереч тому, що таке рішення зумовлене необхідністю відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури, зростання тарифів на електроенергію відчутно вдарить по підприємцях.

Ризики для бізнесу: як вижити?

В умовах постійного зростання цін на електроенергію підприємці стикаються з необхідністю шукати способи знизити витрати, щоб залишатися на плаву. Збільшення експлуатаційних витрат змушує підприємців скорочувати персонал, знижувати якість продукції або переходити на дешевші та менш ефективні методи роботи. Це створює замкнуте коло: зниження якості веде до відтоку клієнтів, а відсутність клієнтів погіршує фінансове становище бізнесу.

Крім того, часті планові та аварійні вимкнення, пов'язані з руйнуванням енергетичної інфраструктури, стають причиною зупинки обладнання, що, своєю чергою, призводить до погіршення якості послуг, зниження обсягів виробництва і збільшення термінів виконання замовлень. Невеликі компанії, які не готові оперативно адаптуватися до нових умов, можуть зіткнутися із загрозою банкрутства.

У такій ситуації єдиним ефективним рішенням для багатьох бізнесів стає перехід на альтернативні джерела енергії, такі як сонячні електростанції.

Сонячні електростанції: ключ до автономії та економії

СЕС для бізнесу виробляє електроенергію за допомогою сонячних батарей, які генерують постійний струм (DC). Інвертор перетворює згенеровану електрику на джерело змінного струму і спрямовує його для живлення електрообладнання на підприємстві.

Процес цілком автоматизований, сучасні сонячні енергосистеми оснащено технологіями, які дають змогу максимально ефективно використовувати сонячну енергію в умовах неповної освітленості.

Ємні свинцево-кислотні (AGM, MG або GEL) або літієві (LiFePO4) акумулятори накопичують енергію, вироблену фотомодулями у світлий час доби. У темний час доби або при перебоях в енергопостачанні АКБ віддає накопичену енергію для живлення виробничого обладнання. Це робить СЕС стабільним джерелом живлення, яке не залежить від зовнішніх чинників, як-от зростання тарифів або аварійні відключення.

Економія і швидка окупність

Після встановлення СЕС більша частина енергії надходитиме від сонячних панелей, що дає змогу мінімізувати рахунки за електроенергію. При цьому, завдяки новим технологіям, що дозволяють знижувати вартість обладнання, окупність таких систем становить від 3 до 4 років. З урахуванням триваючого зростання тарифів, цей термін може скоротитися до 1-2 років.

Встановивши СЕС потужністю 50 кВт, підприємство отримає достатньо електроенергії для покриття своїх потреб, заощаджуючи до 100% на щомісячних рахунках.

Стабільність та енергетична незалежність

СЕС дає змогу підприємствам знизити залежність від зовнішніх джерел електроенергії та уникнути негативних наслідків регулярних відключень. Сонячні панелі з акумуляторами забезпечують безперебійну роботу обладнання в кризових ситуаціях. Якщо ваші виробничі процеси критично залежать від стабільного електропостачання, рекомендуємо інвестувати в сонячну електростанцію.

Додаткові вигоди від використання відновлюваної енергії

Використання відновлюваних джерел енергії знижує викиди вуглекислого газу та зменшує залежність від викопних видів палива, що позитивно впливає на навколишнє середовище. Це не тільки покращує екологічну ситуацію, а й формує образ компанії як «зеленого» підприємства.

Використання сонячних електростанцій покращує імідж компанії та робить ваш бізнес привабливим для інвесторів, особливо на європейському ринку. Західні партнери з особливою увагою стежать за розвитком екологічно чистого виробництва, не тільки у своїх країнах, а й в Україні. Встановлення сонячних панелей для бізнесу - це важливий крок для інтеграції в Європейський союз.

Бізнес, впроваджуючи сонячні рішення, не тільки забезпечує свою енергетичну незалежність, а й сприяє стабілізації загальної енергосистеми. В умовах постійних загроз і пошкоджень енергетичної інфраструктури України, кожна встановлена СЕС допомагає знизити навантаження на національну енергосистему.

LogicPower - найкращі інженерні рішення для вашого бізнесу

Український бренд LogicPower пропонує комплексні інженерні рішення для встановлення сонячних електростанцій. Фахівці компанії допоможуть обрати оптимальну систему з урахуванням енергетичних потреб вашого бізнесу та бюджету.

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Інвестиції в сонячну енергетику сьогодні - це крок до стабільності та економічної вигоди завтра.