Наиболее эффективный способ устранение нежелательной волосистости является лазер. Это безопасный и безболезненный метод сделать кожу гладкой на долгие годы. Но разрешено ли женщинам в положении и как влияет лазерная эпиляция на беременность? Врачи не дают однозначного ответа на эти вопросы. Одни специалисты заявляют, что лазер не представляет опасности для развивающегося ребенка, другие – уверены, что узконаправленные световые лучи ему навредят.

Клинические исследования о влиянии процедуры на плод и организм беременной не проводились. Следовательно, нет информации и отзывов о вреде. Поэтому принимать окончательное решение будущая мама должна самостоятельно, изучив все достоинства и недостатки этой косметологической услуги.

Какой способ выбрать для удаления волос при беременности

Многие специалисты советуют использовать бритвенные станки, депиляционные кремы либо восковые полоски. Но они имеют свои недостатки. Кремы провоцируют аллергические реакции, а восковая депиляция вызывает болезненные спазмы, что может стать причиной выкидыша. Самый не опасный вариант – бритва, но бриться придется часто (каждые 2-3 дня).

Поэтому лучшим вариантом становится лазерная эпиляция:

Простота выполнения. Нет необходимости прикладывать какие-либо усилия, все манипуляции выполнит мастер.

Нет необходимости прикладывать какие-либо усилия, все манипуляции выполнит мастер. Быстрота. Занимает минимум времени (5-55 минут, в зависимости от количества зон).

Занимает минимум времени (5-55 минут, в зависимости от количества зон). Повышенная эффективность. Лазер удаляет не только волосяные стержни, но и их фолликулы, что позволяет избавиться от проблемы на несколько лет.

Лазер удаляет не только волосяные стержни, но и их фолликулы, что позволяет избавиться от проблемы на несколько лет. Максимальная безопасность. Лазерная эпиляция влияет на корни, не затрагивая окружающие ткани.

Лазерная эпиляция влияет на корни, не затрагивая окружающие ткани. Минимальная болезненность. Не вызывает боли по сравнению с другими методами.

А если эпиляция проводится современным оборудованием, то преимуществ, становится ещё больше. В салоне ЭпиЛазер, применяется самые новые аппараты по гибридной технологии 3D и ELOS. Что позволяет проводить более безопасное удаление темных и светлых волос. А интегрированная функция охлаждения рабочей группы манипулы из сапфира обеспечивает полную безболезненность сеанса. Это подтверждают многочисленные отзывы клиенток. Чтобы записаться к ним на лазерную эпиляцию в Киеве (р-н Оболонь), необходимо заполнить онлайн-форму на странице https://epilaser.com.ua/kontakty/ или позвонить по указанному номеру телефона. Здесь бесплатная консультация опытных врачей-косметологов, приятные скидки и теплое отношение.

Как влияет эпиляция лазером во время беременности

В этот период совершается гормональная перестройка, благодаря чему усиливается синтез прогестерона. При этом возможна не только эмоциональная нестабильность, но и усиление волосяного роста, в том числе в тех местах, где ранее не было.

Из-за гормонального перестроения нельзя точно сказать, как лазерная эпиляция может влиять негативно на организм. Возможно, окажется неэффективным, не стойким, или вызовет покраснение и пигментные пятна.

Дополнительно при беременности усиливается чувствительность кожи, из-за чего сеанс может сопровождаться более сильными болями, чем обычно. Применять анестезию и обезболивающие средства беременным нельзя, чтобы не причинить вреда здоровью будущего малыша.

Ограничения

Категорически противопоказана лазерная эпиляция при:

инфекционных, аутоиммунных заболеваниях;

инфекционных, аутоиммунных заболеваниях; атопическом дерматите;

атопическом дерматите; герпесе в активной фазе;

герпесе в активной фазе; болезни сердца, крови;

болезни сердца, крови; сахарном диабете в стадии декомпенсации;

сахарном диабете в стадии декомпенсации; психических расстройствах, эпилепсии;

психических расстройствах, эпилепсии; злокачественных опухолях.

Помимо абсолютных ограничений, известны и относительные:

высокая чувствительность;

высокая чувствительность; пониженный болевой порог;

пониженный болевой порог; тяжёлая форма варикоза;

тяжёлая форма варикоза; свежий загар;

свежий загар; татуировки, ссадины в зоне эпиляции;

татуировки, ссадины в зоне эпиляции; большое число родинок;

большое число родинок; не зажившие раны, царапины, послеоперационные рубцы;

не зажившие раны, царапины, послеоперационные рубцы; склонность к аллергии на ультрафиолет;

склонность к аллергии на ультрафиолет; псориаз, дерматит;

псориаз, дерматит; воспалительные процессы, ОРВИ.

Сочетание относительных противопоказаний с вынашиванием ребенка способно спровоцировать побочные эффекты в виде аллергии, гиперпигментации, ожогов.

Если не пробовали лазерную эпиляцию до беременности, то не стоит записываться во время её. Даже если раньше не испытывали неприятных ощущений, после зачатия ребенка допустимы непредвиденные реакции.

Когда можно делать эпиляцию

Она не рекомендуется в первом триместре беременности, так как формируются основные органы. Незначительное внешнее воздействие может причинить серьезные нарушения в развитии плода.

Второй триместр – оптимальный период для лазерной эпиляции, так как существенно понижается риск осложнений.

В третьем триместре лучше воздержаться от процедуры, так как идет воздействие на тонус матки. Болевой синдром способен тонизировать матку и спровоцировать выкидыш либо преждевременные роды.

Беременным женщинам предпочтительно рекомендуется удалять волосы в области лица, подмышек, рук, ног. Желательно отказаться от бикини, так как рядом с этой областью находится плод.

Если беременность наступила при прохождении курса эпиляции, то можно его прервать или продолжить в более щадящем режиме.

Нужна ли подготовка

Если девушка в положении решилась на процедуру, нужно предварительно посоветоваться со своим акушером-гинекологом. И спросить его, о влиянии лазера при беременности на малыша. При отсутствии противопоказаний можно записываться на консультацию к косметологу. Но обязательно сообщив ему о беременности, а также самостоятельно подготовившись:

2-3 недели не проводить депиляцию эпилятором, пинцетом, воском, сахаром.

2-3 недели не проводить депиляцию эпилятором, пинцетом, воском, сахаром. 2 недели не принимать антибиотики тетрациклиновой и фторхинолоновой группы. Запрещено делать кислотный, химический пилинг.

2 недели не принимать антибиотики тетрациклиновой и фторхинолоновой группы. Запрещено делать кислотный, химический пилинг. 5 дней отказываться от загара и посещения солярия. А выходя на улицу при солнечной погоде, открытые места обрабатывать санскрин средством с минимальной солнцезащитой SPF-50.

5 дней отказываться от загара и посещения солярия. А выходя на улицу при солнечной погоде, открытые места обрабатывать санскрин средством с минимальной солнцезащитой SPF-50. За 1 день побриться обычной бритвой или применить ножницы, депиляторный крем, триммер.

Перед походом на эпиляцию следует принять душ, не прибегая к гигиенической косметике на основе спирта.

Естественно, что каждой девушке хочется всегда выглядеть красивой и ухоженной. Но при беременности особо важное внимание следует уделить здоровью малыша.