Найбільш ефективний спосіб усунення небажаної волосистості є лазер. Це безпечний та безболісний метод зробити шкіру гладенькою на довгі роки. Але чи дозволено жінкам при надії та як впливає лазерна епіляція на вагітність? Лікарі не дають однозначної відповіді на ці запитання. Одні фахівці заявляють, що лазер не становить небезпеки для дитини, що розвивається, інші - впевнені, що вузькоспрямовані світлові промені їй нашкодять.

Клінічні дослідження про вплив процедури на плід та організм вагітної не проводились. Отже, немає інформації та відгуків про шкоду. Тому приймати остаточне рішення майбутня мама має самостійно, вивчивши всі переваги та недоліки цієї косметологічної послуги.

Який спосіб вибрати для видалення волосся при вагітності

Багато фахівців рекомендують використовувати бритвені станки, депіляційні креми або воскові смужки. Але вони мають недоліки. Креми провокують алергічні реакції, а воскова депіляція викликає больові спазми, що може спричинити викидень. Найнебезпечніший варіант - бритва, але голитися доведеться часто (кожні 2-3 дні).

Тому найкращим варіантом стає лазерна епіляція:

Простота виконання. Немає необхідності докладати будь-яких зусиль, всі маніпуляції виконає майстер.

Немає необхідності докладати будь-яких зусиль, всі маніпуляції виконає майстер. Швидкість. Займає мінімум часу (5-55 хвилин, залежно від кількості зон).

Займає мінімум часу (5-55 хвилин, залежно від кількості зон). Підвищена ефективність. Лазер видаляє не тільки волосяні стрижні, але і їх фолікули, що дозволяє позбавитися проблеми на кілька років.

Лазер видаляє не тільки волосяні стрижні, але і їх фолікули, що дозволяє позбавитися проблеми на кілька років. Максимальна безпека. Лазерна епіляція впливає на коріння, не торкаючись навколишніх тканин.

Лазерна епіляція впливає на коріння, не торкаючись навколишніх тканин. Мінімальна болючість. Не викликає болю в порівнянні з іншими методами.

А якщо епіляція проводиться сучасним обладнанням, то переваг стає ще більше. У салоні ЕпіЛазер, застосовується найновіші апарати за гібридною технологією 3D та ELOS. Що дозволяє проводити більш безпечне видалення темного та світлого волосся. А інтегрована функція охолодження робочої групи маніпули із сапфіру забезпечує повну безболісність сеансу. Це підтверджують численні відгуки клієнток. Щоб записатись на лазерну епіляцію в Києві (р-н Оболонь), необхідно заповнити онлайн-форму на сторінці https://epilaser.com.ua/ua/kontakty/ або зателефонувати за вказаним номером телефону. Тут безкоштовна консультація досвідчених лікарів-косметологів, приємні знижки та тепле відношення.

Як впливає епіляція лазером під час вагітності

У цей час відбувається гормональна перебудова, завдяки чому посилюється синтез прогестерону. У цьому можлива як емоційна нестабільність, так і посилення волосяного зростання, зокрема у тих місцях, де раніше не було.

Через гормональну перебудову не можна точно сказати, як лазерна епіляція може впливати негативно на організм. Можливо, виявиться неефективним, не стійким, або викличе почервоніння та пігментні плями.

Додатково при вагітності посилюється чутливість шкіри, через що сеанс може супроводжуватися сильнішими болями, ніж зазвичай. Застосовувати анестезію та знеболювальні засоби вагітним не можна, щоб не заподіяти шкоди здоров'ю майбутнього малюка.

Обмеження

Категорично протипоказана лазерна епіляція при:

інфекційних, автоімунних захворюваннях;

інфекційних, автоімунних захворюваннях; атопічному дерматиті;

атопічному дерматиті; герпесі в активній фазі;

герпесі в активній фазі; хворобі серця, крові;

хворобі серця, крові; цукровому діабеті у стадії декомпенсації;

цукровому діабеті у стадії декомпенсації; психічних розладах, епілепсії;

психічних розладах, епілепсії; злоякісних пухлинах.

Крім абсолютних обмежень, відомі й відносні:

висока чутливість;

висока чутливість; знижений больовий поріг;

знижений больовий поріг; важка форма варикозу;

важка форма варикозу; свіжа засмага;

свіжа засмага; татуювання, садна в зоні епіляції;

татуювання, садна в зоні епіляції; велика кількість родимок;

велика кількість родимок; рани, подряпини, післяопераційні рубці, що повністю не загоїлися;

рани, подряпини, післяопераційні рубці, що повністю не загоїлися; схильність до алергії на ультрафіолет;

схильність до алергії на ультрафіолет; псоріаз, дерматит;

псоріаз, дерматит; запальні процеси, ГРВІ.

Поєднання відносних протипоказань з виношуванням дитини здатне спровокувати побічні ефекти у вигляді алергії, гіперпігментації, опіків.

Якщо не пробували лазерну епіляцію до вагітності, то не варто записуватись під час неї. Навіть якщо раніше не відчували неприємних відчуттів, після зачаття дитини допустимі непередбачені реакції.

Коли можна робити епіляцію

Вона не рекомендується у першому триместрі вагітності, оскільки формуються основні органи. Незначний зовнішній вплив може завдати серйозних порушень у розвитку плода.

Другий триместр – оптимальний період для лазерної епіляції, оскільки значно знижується ризик ускладнень.

У третьому триместрі краще утриматися від процедури, оскільки впливає на тонус матки. Больовий синдром здатний тонізувати матку і спровокувати викидень або передчасні пологи.

Вагітним жінкам переважно радять видаляти волосся в області обличчя, пахв, рук, ніг. Бажано відмовитися від бікіні, тому що поруч із цією областю знаходиться плід.

Якщо вагітність настала при проходженні курсу епіляції, то можна його перервати або продовжити в більш щадному режимі.

Чи потрібна підготовка

Якщо дівчина при надії зважилася на процедуру, потрібно попередньо порадитись зі своїм акушером-гінекологом. І запитати його, про вплив лазера при вагітності на малюка. За відсутності протипоказань можна записуватися на консультацію до косметолога. Але обов'язково повідомивши про вагітність, а також самостійно підготувавшись:

2-3 тижні не проводити депіляцію епілятором, пінцетом, воском, цукром.

2-3 тижні не проводити депіляцію епілятором, пінцетом, воском, цукром. 2 тижні не приймати антибіотики тетрациклінової та фторхінолонової групи. Заборонено робити кислотний, хімічний пилинг.

2 тижні не приймати антибіотики тетрациклінової та фторхінолонової групи. Заборонено робити кислотний, хімічний пилинг. 5 днів відмовлятися від засмаги та відвідування солярію. А виходячи на вулицю за сонячної погоди, відкриті місця обробляти санскрин засобом із мінімальним сонцезахистом SPF-50.

5 днів відмовлятися від засмаги та відвідування солярію. А виходячи на вулицю за сонячної погоди, відкриті місця обробляти санскрин засобом із мінімальним сонцезахистом SPF-50. За 1 день поголитися звичайною бритвою або застосувати ножиці, депіляторний крем, триммер.

Перед походом на епіляцію слід прийняти душ, не вдаючись до гігієнічної косметики на основі спирту.

Природно, що кожній дівчині завжди хочеться виглядати красивою і доглянутою. Але при вагітності особливу увагу слід приділити здоров'ю малюка.