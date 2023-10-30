Как выбрать идеальные входные двери: советы по выбору 2024

При выборе входных дверей, существует множество технических аспектов, которые необходимо учитывать. Перед тем как выбирать двери из каталога https://dvernoyolimp.com.ua/vxodnyie-dveri/, предлагаем ознакомиться с ними.

1. Материал двери

Металлические двери крашенные по металу. Более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Покупая такие двери люди не боятся, что "облезет" накладка, но если захочется более солидного внешнего вида, нужно быть готовыми оплатить не менее 30 000 грн.

Метал + мдф накладка - самое популярное сочетание для квартир. Для домов же, рисковано без большого козырька.

Двери с элементами стекла (накладное стекло, которое не пропускает свет, и служит декором), либо стеклопакет с элементами ковки - придадут современности и дополнительного света.

2. Толщина дверного полотна и короба = уровень изоляции и тепла

Влияет на безопасность и теплоизоляцию, уменьшая проникновение холодного воздуха.

Рекомендуется выбирать двери с полотном толщиной не менее 10 см, коробка не менее 8 см.

3. Замки и механизмы безопасности

Замки и механизмы безопасности. Хорошо зарекоменованные замки турецкие Kale и итальянские Mottura. И здесь дело не только в секретности. Комфорт открывания/закрывания на 100%

4. Провереный магазин/продавец

Читайте отзывы, доверяйте магазинам, которые имеют не только сайт, но и салон. Такие компании как Дверной Олимп, с более чем 15 летним опытом смогут предоставить лучший сервис, цену и качественные монтаж. А также много моделей в наличии: https://dvernoyolimp.com.ua/vxodnyie-dveri/so-sklada/.

5. Терморазрыв

Важно, чтобы двери не "плакали" при перепаде температур

6. Дизайн и стиль

Старайтесь выбирать более универсальный стиль, который подойдет в будущем, при смене ремонта, например.

7. Размер и подгонка

Тщательно измерьте отверстие для двери, чтобы удостовериться, что дверь подходит и открывается свободно. Лучше уточнить у продавца заранее стандартные размеры.

8. Цена и бюджет

Сравните цены и выберите дверь, которая соответствует бюджету. Важно помнить, что инвестиция в качественные входные двери оправдывается долгосрочной надежностью и безопасностью.

В заключение, выбор входных дверей - важный этап в обеспечении безопасности и комфорта вашего дома. Уделите внимание техническим аспектам, чтобы найти дверь, которая соответствует вашим потребностям и ожиданиям.