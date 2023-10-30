Як обрати ідеальні вхідні двері: поради щодо вибору 2024

При виборі вхідних дверей існує безліч технічних аспектів, які необхідно враховувати. Перед тим як вибирати двері з каталогу https://dvernoyolimp.com.ua/vxodnyie-dveri/, пропонуємо ознайомитися з ними.

1. Матеріал дверей:

Металеві двері фарбовані по металу. Найбільш стійкі до несприятливих погодних умов. Купуючи такі двері, люди не бояться, що "облізе" накладка, але якщо захочеться кращого зовнішнього вигляду, потрібно бути готовими сплатити не менше 30 000 грн.

Метал + мдф накладка - найпопулярніше поєднання для квартир. Для будинків - ризиковано без великого козирка.

Двері з елементами скла (накладне скло, яке не пропускає світло і служить декором), або склопакет з елементами кування - додадуть сучасності та додаткового світла.

2. Товщина дверного полотна та короба = рівень ізоляції та тепла

Впливає на безпеку та теплоізоляцію, зменшуючи проникнення холодного повітря.

Рекомендується вибирати двері з полотном завтовшки не менше 10 см, коробка не менше 8 см.

3. Замки та механізми безпеки

Замки та механізми безпеки. Добре зарекомендовані замки турецькі Kale та італійські Mottura. І тут справа не лише у таємності. Комфорт відкривання/закривання на 100%.

4. Перевірений магазин/продавець

Читайте відгуки, довіряйте магазинам, які мають не лише сайт, а й салон. Такі компанії як Дверний Олімп, з більш ніж 15-річним досвідом, зможуть надати кращий сервіс, ціну та якісний монтаж. А також багато моделей у наявності: https://dvernoyolimp.com.ua/vxodnyie-dveri/so-sklada/.

5. Терморозрив

Важливо, щоб двері не "плакали" при перепаді температур.

6. Дизайн та стиль

Намагайтеся вибирати універсальний стиль, який підійде в майбутньому при зміні ремонту, наприклад.

7. Розмір та підгонка

Ретельно виміряйте отвір для дверей, щоб переконатися, що двері підходять і відчиняються вільно. Краще перепитати у продавця заздалегідь стандартні розміри.

8. Ціна та бюджет

Порівняйте ціни і виберіть двері, які відповідають бюджету. Важливо пам'ятати, що інвестиція у якісні вхідні двері виправдовується довгостроковою надійністю та безпекою.

Насамкінець, вибір вхідних дверей - важливий етап у забезпеченні безпеки та комфорту вашого будинку. Приділіть увагу технічним аспектам, щоб знайти двері, які відповідають вашим потребам та очікуванням.