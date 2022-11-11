Как выбрать корм для собаки

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Здоровье собаки непосредственно зависит от качества ее питания. Сбалансированный и правильный рацион исключает появление аллергии, заболеваний почек и желудочно-кишечного тракта, способствует физическому развитию, наращиванию мышечной ткани. Выбирая корм для собак необходимо анализировать его качественный состав.

Классы собачьего корма

Важную роль для здоровья питомца играет белок животного происхождения. Необходимый процент потребления белка здоровой собакой в сутки должен составлять не менее 18%. В зависимости от качества ингредиентов и их пищевой ценности собачьи корма разделяют на такие классы:

Эконом-класс — изготавливают на основе мясных субпродуктов, мясокостной муки, отходов мясной промышленности, животных жиров, сои, зерна с добавлением ароматизаторов и усилителей вкуса. Высокий уровень содержания углеводов способствует набору веса. При ежедневном употреблении в рацион животного необходимо вводить витамины и минералы. Еда эконом-класса подойдет для питомцев, который не склонен к аллергическим реакциям, ожирению и расстройствам желудка. Бренды — Skipper, Гав, М'ясна миска. Питание премиум-класса — содержит около 30% натурального мяса, рыбы и мясных субпродуктов хорошего качества, является источником витаминов группы В, калия, магния, кальция, фосфора, цинка. Подходит для ежедневного питания здоровых взрослых собак в силу хорошей усвояемости. Бренды — Brit Premium by Nature, Club 4 Paws, Essence, Pet chef. Питание супер-премиум класса — изготавливают на основе высококачественного мяса говядины, птицы, рыбы, сухих овощей и злаковых. Содержит витамины групп В и Е, минералы — калий, кальций, фосфор, цинк, хром. Подходит для ежедневного питания собак с проблемами желудка и аллергикам. Бренды — Adult, Brit Care, Optimeal, Purina Pro Plan. Холистик — беззлаковое гипоаллергенное питание, в состав которого входят натуральные мясо, рыба, сушеные овощи. Питание класса холистик богато витаминами групп А, В, С, Е и минералами — калий, кальций, йод, фосфор, цинк, хром. Отличается 100% усвояемостью, подходит для собак различных пород и возрастов. Отличный вариант для щенков, беременных, старых и больных животных. Бренды — Savory, Carnilove, Brit Premium, Acana, Brit Fresh.

Диетические корма

Некачественное питание провоцирует появление новых и обострение имеющихся заболеваний у собак требовательных пород. Чаще всего это аллергия, нарушение микрофлоры кишечника, заболевание желудочно-кишечного тракта, ожирение. С целью профилактики, облегчения симптомов заболевания и снижения нагрузки на больные органы ветврачами была разработана рецептура диетических кормов, в состав которых не входят лечебные препараты, а лишь варьируется количество входящих ингредиентов в зависимости от назначения. Приобретать диетическую еду необходимо строго по рецепту специалиста.

Общие рекомендации по выбору корма

При выборе собачьего корма необходимо учитывать особенности породы, возраст и габариты питомца:

Для питомцев требовательных пород следует приобретать питание класса холистик и супер-премиум класса в силу их склонности к различным заболеваниям. Мелким породам собак или щенкам лучше давать корм мелкого гранулирования из-за маленьких размеров челюсти. Корм для щенков должен иметь высокий уровень пищевой ценности, так как способствует развитию костной ткани и набору веса. Взрослым собакам необходимо низкокалорийное питание, которое содержит высококачественный протеин и глюкозамин — препятствуют быстрому старению организма. Животным с высоким уровнем активности необходимо высококалорийное питание.

Правильное, сбалансированное и рациональное питание является гарантом здоровья любимого животного.