Як вибрати корм для собаки

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Здоров'я собаки безпосередньо залежить від якості його харчування. Збалансований і правильний раціон виключає появу алергії, захворювань нирок і шлунково-кишкового тракту, сприяє фізичному розвитку, нарощуванню м'язової тканини. Вибираючи корм для собак необхідно аналізувати його якісний склад.

Класи собачого корму

Важливу роль для здоров'я вихованця відіграє білок тваринного походження. Необхідний відсоток споживання білка здоровим собакою на добу має становити не менше 18%. Залежно від якості інгредієнтів та їхньої харчової цінності собачі корми поділяють на такі класи: Економ-клас - виготовляють на основі м'ясних субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна, відходів м'ясної промисловості, тваринних жирів, сої, зерна з додаванням ароматизаторів і підсилювачів смаку. Високий рівень вмісту вуглеводів сприяє набору ваги. За умови щоденного вживання в раціон тварини необхідно вводити вітаміни та мінерали. Їжа економ-класу підійде для вихованців, які не схильні до алергічних реакцій, ожиріння і розладів шлунка. Бренди - Skipper, Гав, М'ясна миска. Харчування преміум-класу - містить близько 30% натурального м'яса, риби та м'ясних субпродуктів хорошої якості, є джерелом вітамінів групи В, калію, магнію, кальцію, фосфору, цинку. Підходить для щоденного харчування здорових дорослих собак через хорошу засвоюваність. Бренди - Brit Premium by Nature, Club 4 Paws, Essence, Pet chef. Харчування супер-преміум класу - виготовляють на основі високоякісного м'яса яловичини, птиці, риби, сухих овочів і злакових. Містить вітаміни груп В і Е, мінерали - калій, кальцій, фосфор, цинк, хром. Підходить для щоденного харчування собак із проблемами шлунка та алергікам. Бренди - Adult, Brit Care, Optimeal, Purina Pro Plan. Холістік - беззлакове гіпоалергенне харчування, до складу якого входять натуральні м'ясо, риба, сушені овочі. Харчування класу холістік багате на вітаміни груп А, В, С, Е і мінерали - калій, кальцій, йод, фосфор, цинк, хром. Відрізняється 100% засвоюваністю, підходить для собак різних порід і вікових груп. Відмінний варіант для цуценят, вагітних, старих і хворих тварин. Бренди - Savory, Carnilove, Brit Premium, Acana, Brit Fresh.

Дієтичні корми

Неякісне харчування провокує появу нових і загострення наявних захворювань у собак вимогливих порід. Найчастіше це алергія, порушення мікрофлори кишечника, захворювання шлунково-кишкового тракту, ожиріння. З метою профілактики, полегшення симптомів захворювання і зниження навантаження на хворі органи ветлікарі розробили рецептуру дієтичних кормів, до складу яких не входять лікувальні препарати, а лише варіюється кількість інгредієнтів, які входять, залежно від призначення. Купувати дієтичну їжу необхідно строго за рецептом фахівця.

Загальні рекомендації щодо вибору корму

При виборі собачого корму необхідно враховувати особливості породи, вік і габарити вихованця:

Для вихованців вимогливих порід слід купувати харчування класу холістик і супер-преміум класу через їхню схильність до різних захворювань.

Дрібним породам собак або цуценятам краще давати корм дрібного гранулювання через маленькі розміри щелепи.

Корм для цуценят повинен мати високий рівень харчової цінності, оскільки сприяє розвитку кісткової тканини і набору ваги.

Дорослим собакам необхідне низькокалорійне харчування, яке містить високоякісний протеїн і глюкозамін - перешкоджають швидкому старінню організму.

Тваринам з високим рівнем активності необхідне висококалорійне харчування.

Правильне, збалансоване і раціональне харчування є гарантом здоров'я улюбленої тварини.