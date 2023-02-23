Как выбрать вибратор?

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Вибратор - это специальный гаджет, который характеризуется колебаниями и применяется для разных участков интимных зон при сексе. Важно правильно выбрать такое устройство для себя, чтобы получать от него только удовольствие. Одной из самых популярных фирм по производству вибраторов является We Vibe, поэтому среди разнообразия их моделей каждая сможет найти для себя подходящий вариант.

Какие существуют виды вибраторов?

Перед тем, как выбрать устройство, сначала надо узнать какие они бывают. Итак, существуют такие виды вибраторов:

Классические с анатомической формой - они выглядят как мужской половой орган и имеют такие же размеры. Обычно они даже по цвету бежевые, как цвет тела и у них сделана головка. Классические с фантазийной формой - они имеют форму массажера. Цвет, режимы, размер и форма у них могут быть разные. Вибромассажеры - устройства, используемые для проведения стимуляции снаружи. У них есть длинная ручка, так что можно использовать не только на интимных органах. Кролики - такие вибраторы имеют два отростка, один из которых производит массаж изнутри, а второй массирует клитор снаружи. Получается двойной эффект, за что его и любят.

Есть еще также мини-вибраторы, вибропули, парные вибраторы, вибраторы на палец и другие. В отдельный вид входит Вуманайзер, который является клиторальным стимулятором, но поскольку имеет похожий принцип работы, то его часто относят к вибраторам.

На аккумуляторе или на батарейках?

Дороже и надежнее брать вибраторы на аккумуляторе. К тому же, такие модели обычно имеют защиту от воды и более мощный мотор. У вибраторов на батарейках свои преимущества - их быстрее можно перезарядить и они имеют ниже стоимость.

Размер вибратора

В случае с выбором вибратора размер имеет не слишком важную роль. Иногда даже маленькие модели намного лучше больших, особенно если речь идет о клиторальном варианте. Если же надо вибратор для погружения, то тут тоже лучше меньше, потому что еще же будут колебания, чтобы не возникло дискомфорта. Самыми популярными являются модели до двенадцати сантиметров.

Выбор материала изготовления вибратора

От выбора материала зависит и то, каким будет уход за ним, и какой лубрикант стоит выбрать, и как хранить устройство. Одним из самых популярных вариантов является медицинский силикон - у него приятная поверхность, он не вызывает аллергий и всегд имеет нормальную температуру.

Также есть такие виды материалов:

киберкожа - очень похожа по ощущениям на кожу человека, но из-за пористой структуры впитывает запахи;

поливинилхлорид - по виду устройства очень похожи на половой орган, но не по ощущениям.

Исходя из описанных видов и характеристик, каждый, кто желает приобрести вибратор, может выбрать подходящую по параметрам модель и приобрести ее. Так что используйте предоставленную информацию и подумайте для каких потребностей вам нужно устройство и какие его характеристики вам удобнее и ближе. Так и подберете нужную модель.