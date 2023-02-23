Як вибрати вібратор?

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Вібратор – це спеціальний гаджет, який характеризується коливаннями та застосовується для різних ділянок інтимних зон при сексі. Важливо правильно вибрати такий пристрій для себе, щоб отримувати від нього задоволення. Однією з найпопулярніших фірм з виробництва вібраторів є We Vibe, тому серед різноманітності їх моделей кожна зможе знайти для себе відповідний варіант.

Які види вібраторів?

Перед тим, як вибрати пристрій, спочатку треба дізнатися, які вони бувають. Отже, існують такі види вібраторів:

Класичні з анатомічною формою – вони виглядають як чоловічий статевий орган та мають такі ж розміри. Зазвичай вони навіть за кольором бежеві, як колір тіла, і у них зроблена головка. Класичні з фантазійною формою – вони мають форму масажера. Колір, режими, розмір і форма можуть бути різні. Вібромасажери - пристрої, що використовуються для стимуляції зовні. У них є довга ручка, тому можна використовувати не тільки на інтимних органах. Кролики - такі вібратори мають два відростки, один із яких виробляє масаж зсередини, а другий масажує клітор зовні. Виходить подвійний ефект, за що його люблять.

Є також міні-вібратори, вібропулі, парні вібратори, вібратори на палець та інші. В окремий вигляд входить Вуманайзер, який є кліторальним стимулятором, але оскільки має схожий принцип роботи, його часто відносять до вібраторів.

На акумуляторі чи батарейках?

Найдорожче і надійніше брати вібратори на акумуляторі. До того ж, такі моделі зазвичай мають захист від води та потужніший мотор. У вібраторів на батарейках свої переваги – їх швидше можна перезарядити і вони мають нижчу вартість.

Розмір вібратора

У випадку вибору вібратора розмір має не надто важливу роль. Іноді навіть маленькі моделі набагато кращі за великі, особливо якщо йдеться про кліторальний варіант. Якщо ж треба вібратор для занурення, то тут теж краще менше, бо ще будуть коливання, щоб не виникло дискомфорту. Найпопулярнішими є моделі до дванадцяти сантиметрів.

Вибір матеріалу виготовлення вібратора

Від вибору матеріалу залежить і те, яким буде догляд за ним, і який лубрикант варто вибрати і як зберігати пристрій. Одним із найпопулярніших варіантів є медичний силікон – у нього приємна поверхня, він не викликає алергій і завжди має нормальну температуру.

Також є такі види матеріалів:

кібершкіра - дуже схожа за відчуттями на шкіру людини, але через пористу структуру вбирає запахи;

полівінілхлорид - на вигляд пристрою дуже схожі на статевий орган, але не за відчуттями.

Виходячи з описаних видів та характеристик, кожен, хто бажає придбати вібратор, може вибрати відповідну за параметрами модель та придбати її. Так що використовуйте надану інформацію та подумайте для яких потреб вам потрібен пристрій та які його характеристики вам зручніше та ближче. Так і підберете необхідну модель.