Какой лучше купить чехол на iPhone 14?

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Вы владелец новенького айфона? Наверняка вы уже успели удивиться, насколько чехлы для iphone 14 разнообразны и многочисленны. В их ассортименте можно потеряться надолго и, чем дольше вы будете выбирать, тем больше запутываться в своем решении. Чтобы это предотвратить, следует как можно лучше понимать именно типовое разнообразие кейсов на айфон 14. Именно об этом мы и поговорим сегодня.

Из каких материалов изготавливают чехлы на айфон 14

Материал, из которого изготовлен кейс для смартфона, очень важен, ведь это напрямую влияет на его эксплуатационные особенности. В частности комфорт использования, долговечность, а также защиту от внешних повреждений.

Силикон.

Силиконовые кейсы являются очень популярными, благодаря невысокой цене и отличным показателям защиты. Сам по себе силикон имеет превосходные амортизационные свойства, что позволяет ему отлично защищать девайс даже от серьезных ударов при падении.

Пластик.

Главное преимущество пластика – его прочность. Если вы в основном носите свой iPhone 14 в кармане, то рекомендуем вам выбрать чехол из этого материала. Так вы сможете обезопасить мобильный телефон от деформации, а также в целом защитить его от внешних повреждений.

Кожа и кожзаменитель.

Кожу и ее аналоги сложно назвать материалами, которые способны обеспечить хорошую защиту гаджету сами по себе. Однако любят их за другое – они имеют прекрасный внешний вид, наделяя аксессуар элегантным утонченным дизайном. А еще кожаные изделия обычно ультратонкие, поэтому использовать гаджет будет очень удобно.

TPU.

Термопластичный полиуретан — современный технологичный материал, который способен обеспечить мобильному телефону отличную защиту. Такие изделия устойчивы к внешним факторам: влажности, высоким температурам, физическим повреждениям, поэтому придают девайсу отличные защитные свойства и при этом имеют выдающуюся износостойкость.

Закаленное стекло.

Ультратонкое закаленное ударопрочное стекло не слишком хорошо защищает девайс от сильных ударов, да и само часто рассыпается от малейшего повреждения, однако внешний вид гаджету обеспечивает весьма презентабельный.

Разумеется, важен не столько тип материала, сколько его качество. Поэтому не стоит акцентировать внимание на выборе конкретной модели футляра на Айфон 14, а скорее смотреть на общий уровень изделия.

Какие чехлы на телефон iPhone 14 сейчас в моде

Стиль или практичность? Некоторые чехлы для iPhone 14 стремятся к поиску компромисса в этом вопросе, а некоторые – явно склоняются в одну из сторон. В любом случае кейс для мобильного телефона – это такая вещь, выбирать которую следует руководствуясь не только сердцем, но и умом.

Сегодня чаще остальных можно встретить следующие модели чехлов на Айфон 14:

Ударопрочные накладки.

Такие чехлы выполняются из оптимального сочетания различных материалов в правильной последовательности, что обеспечивает аксессуару выдающиеся защитные свойства. Это и гибкий TPU, и прочный пластик, и упругий силикон. Производители научились делать эти габаритные кейсы не только надежными, но и очень стильными, наделяя их агрессивным дизайном, который словно бросает вызов другим чехлам.

Чехлы-книжки.

Данные футляры, помимо того что предоставляют смартфону всестороннюю защиту от падений и царапин и имеют утонченный дизайн, еще и очень функциональны. Смотрите сами, всего в одном изделии вы получаете и удобную подставку (практически все до единого чехлы книжки трансформируются в нее) и компактное портмоне для самых важных вещей. Настоящая находка!

Кастомные чехлы.

Очень популярны сегодня стали кастомные чехлы, дизайн которых разрабатывается самим заказчиком на оригинальном онлайн-конструкторе. Здесь человек может загрузить картинку, фото или текст, создав таким образом свой уникальный дизайн. Подобный современный функционал, например, есть в интернет-магазине EndorPhone (endorphone.com.ua), где он реализован особенно удобно. Рекомендуем ознакомиться.

Советуем не ограничиваться выбором всего одного чехла. Поверьте, это очень скучно. А еще так вы теряете множество функциональных возможностей своего телефона. Главное – выбирайте качественные товары от проверенных продавцов, чтобы покупка гарантированно доставила вам удовольствие.