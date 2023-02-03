Який краще купити чохол на iPhone 14?

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Ви власник нового айфона? Напевно, ви вже встигли здивуватися, наскільки чохли для iphone 14 різноманітні та численні. В їх асортименті можна загубитися надовго і чим довше ви будете вибирати, тим більше заплутуватиметься у своєму рішенні. Щоб це запобігти, слід якнайкраще розуміти саме типове розмаїття кейсів на айфон 14. Саме про це ми й поговоримо сьогодні.

З яких матеріалів виготовляють чохли на айфон 14

Матеріал, з якого виготовлений кейс для смартфона, дуже важливий, адже це впливає на його експлуатаційні особливості. Зокрема, комфорт використання, довговічність, а також захист від зовнішніх пошкоджень.

Силікон.

Силіконові кейси є дуже популярними, завдяки невисокій ціні та відмінним показникам захисту. Сам по собі силікон має чудові амортизаційні властивості, що дозволяє йому відмінно захищати девайс навіть від серйозних ударів під час падіння.

Пластик.

Головна перевага пластику – його міцність. Якщо ви здебільшого носите свій iPhone 14 у кишені, то рекомендуємо вам вибрати чохол із цього матеріалу. Так ви зможете убезпечити мобільний телефон від деформації, а також загалом захистити його від зовнішніх пошкоджень.

Шкіра та шкірозамінник.

Шкіру та її аналоги складно назвати матеріалами, які здатні забезпечити гарний захист гаджету власними силами. Однак люблять їх за інше – вони мають чудовий зовнішній вигляд, наділяючи аксесуар елегантним витонченим дизайном. А ще шкіряні вироби зазвичай ультратонкі, тому використовувати гаджет буде дуже зручно.

TPU.

Термопластичний поліуретан — сучасний технологічний матеріал, здатний забезпечити мобільному телефону відмінний захист. Такі вироби стійкі до зовнішніх факторів: вологості, високих температур, фізичних ушкоджень, тому надають девайсу відмінних захисних властивостей і при цьому мають видатну зносостійкість.

Гартоване скло.

Ультратонке загартоване ударостійке скло не надто добре захищає девайс від сильних ударів, та й саме часто розсипається від найменшого пошкодження, проте зовнішній вигляд гаджету забезпечує досить презентабельний.

Зрозуміло, важливий не так тип матеріалу, як його якість. Тому не варто акцентувати увагу на виборі конкретної моделі футляра на iPhone 14, а скоріше дивитися на загальний рівень виробу.

Які чохли на телефон iPhone 14 зараз модні

Стиль чи практичність? Деякі чохли для iPhone 14 прагнуть пошуку компромісу в цьому питанні, а деякі – явно схиляються до однієї зі сторін. У будь-якому випадку кейс для мобільного телефону – ndash; це така річ, вибирати яку слід керуючись не лише серцем, а й розумом.

Сьогодні найчастіше можна зустріти такі моделі чохлів на Айфон 14:

Накладки на удари.

Такі чохли виконуються з оптимального поєднання різних матеріалів у правильній послідовності, що забезпечує аксесуару видатні захисні властивості. Це і гнучкий TPU, і міцний пластик, і пружний силікон. Виробники навчилися робити ці габаритні кейси не лише надійними, але й дуже стильними, наділяючи їх агресивним дизайном, який ніби кидає виклик іншим чохлам.

Чохли-книжки.

Дані футляри, окрім того, що надають смартфону всебічний захист від падінь і подряпин і мають витончений дизайн, ще й дуже функціональні. Дивіться самі, всього в одному виробі ви отримуєте і зручну підставку (практично всі до єдиного чохли книжки трансформуються в неї) і компактне портмоне для найважливіших речей. Справжня знахідка!

Кастомні чохли.

Дуже популярними сьогодні стали кастомні чохли, дизайн яких розробляється самим замовником на оригінальному онлайн-конструкторі. Тут людина може завантажити картинку, фото чи текст, створивши у такий спосіб свій унікальний дизайн. Подібний сучасний функціонал, наприклад, є в Інтернет-магазині EndorPhone (endorphone.com.ua), де він реалізований особливо зручно. Рекомендуємо ознайомитись.

Радимо не обмежуватися вибором всього одного чохла. Повірте, це дуже нудно. А ще так ви втрачаєте багато функціональних можливостей свого телефону. Головне – вибирайте якісні товари від перевірених продавців, щоб покупка гарантовано принесла вам задоволення.