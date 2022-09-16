KPMG в Украине приглашает лидеров бизнеса в Украине принять участие в ежегодном опросе 2022 «Взгляд руководителей бизнеса в Украине 2022»

Цель опроса – узнать о вызовах руководителей компаний во время войны в Украине и сравнить мнения лидеров украинского и международного бизнесов относительно их уверенности, возможностей восстановления и роста, учитывая геополитические изменения в мире.

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Как геополитические изменения в мире, в том числе полномасштабная война в Украине, скорректировали стратегию развития компаний? После 150 дней войны, в течение которых бизнес в большинстве своем фокусировался на безопасности людей, что изменилось в долгосрочном видении? Повлияла ли война на градус важности социальных вопросов и ESG повестка дня? Как двухлетняя пандемия COVID- 19 и война в Украине повлияли на планы компаний по внедрению цифровой трансформации?

Об опросе

Структура опроса основывается на вопросах, адаптированных по глобальному опросу KPMG CEO Outlook 2022, что позволит сравнить мнения лидеров украинского и глобального бизнеса.

· Для прохождения опроса понадобится 20 минут

· Опрос доступен на украинском и английском языках

· Все ответы строго конфиденциальны и анонимны, которые будут консолидированы в общий отчет

Уже осенью KPMG в Украине обнародует результаты исследования и обсудит результаты с руководителями компаний.

Ознакомиться с результатами опроса «Взгляд руководителей бизнеса в Украине 2021» можно по ссылке Взгляд руководителей бизнеса в Украине 2021 - KPMG Украина ( home . kpmg )

Справка о KPMG:

KPMG – это международная сеть независимых фирм, оказывающих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, помогая им в вопросах снижения рисков и возможностей для их бизнеса. В офисах KPMG в 145 странах мира работает более 236 000 сотрудников.

В число клиентов фирм-членов сети KPMG входят корпорации, государственные учреждения, а также некоммерческие организации. Мы обеспечиваем нашим клиентам стабильные стандарты качества предоставляемых услуг, основанные на высоком профессионализме, глубоком знании отраслевой специфики и местных условий.

Главной целью KPMG является обеспечение и повышение качества предоставляемых ее специалистами профессиональных услуг. Все фирмы, входящие в нашу международную сеть, стремятся привлекать в свой штат лучших специалистов.

KPMG в Украине представлена ЧАО "КПМГ Аудит", ООО "КПМГ-Украина" и АО "КПМГ ПРАВО".

Контакты для прессы: Жанна Билоус, Менеджер по корпоративным коммуникациям, zbilous @ kpmg . ua