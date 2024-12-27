Криптокошелек Trustee Plus — главный прорыв в украинской криптоиндустрии в 2024 году

Прошедший год стал этапом масштабного роста и инноваций для компании Trustee Plus . Криптокошелек привлек внимание экспертов как один из наиболее быстро развивающихся проектов в сфере цифровых финансов, подтвердив лидирующие позиции новыми достижениями.

Число скачанных и установленных приложений Trustee Plus превысило 630 000, при суммарном объеме операций в более чем 22,6 миллиона. Эти показатели подчеркивают востребованность сервиса среди пользователей, которые ищут надежные решения для работы с криптовалютами.

Отдельное признание заслужила платежная карта Trustee Plus, которая за год привлекла свыше 135 000 клиентов. Пользователи отмечают удобство и функциональность карты, позволяющей эффективно интегрировать криптовалюту в повседневные расчеты.

По данным исследования MNBC, Trustee Plus удерживает 66,6% рынка криптовалютных карт, что делает компанию лидером в этом направлении. Такой результат отражает ее превосходство над конкурентами, и способность предлагать пользователям передовые решения.

Данные из исследования MNBC

"Мы строим нашу компанию на трех столпах криптоиндустрии: удобство для пользователей, полностью легальный бизнес в соответствии с европейскими стандартами и постоянный прогресс. В следующем году наши клиенты увидят новые продукты и функции, которые сделают Trustee Plus еще лучше", — заявил генеральный директор компании Вадим Груша.

Вадим Груша на Incrypted Conference 2024.

В ближайших планах Trustee Plus — запуск физической криптокарты, уже собравшей более 5000 предзаказов. Компания также активно внедряет поддержку переводов по IBAN, обеспечивает быстрые операции под usdt кошелек и другие монеты, а также готовится представить ряд нововведений, которые удивят пользователей.

Нельзя не отметить, что Trustee Plus был признан лучшим криптокошельком Восточной Европы по версии команды Incrypted. Этот успех укрепляет статус компании как одного из лидеров рынка. Интересно также, что мнение экспертов подтверждают положительные отзывы про Trustee Plus на независимых платформах.

Кроме того, Trustee Plus вносит весомый вклад в общественное благо. Недавно компания направила на поддержку ВСУ было направлено более 700 000 гривен через фонд "Янголы". Этот шаг демонстрирует приверженность компании социальной ответственности наряду с ее коммерческими достижениями.