Криптогаманець Trustee Plus — головний прорив в українській криптоіндустрії 2024 року

Минулий рік став етапом масштабного зростання та інновацій для компанії Trustee Plus . Криптокошелек привернув увагу експертів як один з проектів, що найбільш швидко розвиваються у сфері цифрових фінансів, підтвердивши лідируючі позиції новими досягненнями.

Кількість завантажених і встановлених програм Trustee Plus перевищила 630 000, при сумарному обсязі операцій у більш ніж 22,6 мільйона. Ці показники наголошують на затребуваності сервісу серед користувачів, які шукають надійних рішень для роботи з криптовалютами.

Окреме визнання заслужила платіжна картка Trustee Plus, яка за рік залучила понад 135 000 клієнтів.

За даними дослідження MNBC, Trustee Plus утримує 66,6% ринку криптовалютних карт, що робить компанію лідером у цьому напрямку. Такий результат відображає її перевагу над конкурентами та здатність пропонувати користувачам передові рішення.

Дані з дослідження MNBC

"Ми будуємо нашу компанію на трьох стовпах криптоіндустрії: зручність для користувачів, повністю легальний бізнес відповідно до європейських стандартів та постійний прогрес. Наступного року наші клієнти побачать нові продукти та функції, які зроблять Trustee Plus ще кращими", — заявив генеральний директор компанії Вадим Груша.

Вадим Груша на Incrypted Conference 2024 року.

У найближчих планах Trustee Plus — запуск фізичної криптокарти, яка вже зібрала понад 5000 замовлень. Компанія також активно впроваджує підтримку перекладів IBAN, забезпечує швидкі операції під usdt гаманець та інші монети, а також готується представити ряд нововведень, які здивують користувачів.

Не можна не відзначити, що Trustee Plus був визнаний найкращим криптогаманцем Східної Європи за версією команди Incrypted. Цей успіх зміцнює статус компанії, як одного з лідерів ринку. Цікаво також, що думку експертів підтверджують позитивні відгуки щодо Trustee Plus на незалежних платформах.

Крім того, Trustee Plus робить вагомий внесок у суспільне благо. Нещодавно компанія направила на підтримку ЗСУ було надіслано понад 700 000 гривень через фонд "Янголи". Цей крок демонструє відданість компанії соціальної відповідальності поряд із її комерційними досягненнями.