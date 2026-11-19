У возвращения Мадонны на Coachella есть точный адрес – Dance Tent. Как сообщает МЕТА, весной 2027 года певица представит на фестивале собственный сет впервые с 2006-го. Выбор площадки отсылает к ее дебюту, когда публика заполнила и танцевальную палатку, и поле вокруг.

Особая строка в афише

Мадонна выступит отдельным специальным сетом в Dance Tent. Ее имя вынесли в отдельную строку пятничной программы с пометкой In the Dance Tent.

Официальными хедлайнерами объявлены Dua Lipa, Tame Impala и SZA. Daddy Yankee получил отдельный статус специального выступления с подписью In the Desert. Так что положение Мадонны в афише подчеркивает особый формат ее участия.

Почему важна именно Dance Tent

В 2006 году Мадонна выступила в Sahara Tent и открыла сет песней Hung Up. Тогда она представляла материал альбома Confessions on a Dance Floor, а танцевальная площадка подчеркивала клубную сторону ее музыки.

По оценке Los Angeles Times, в палатке и на поле вокруг собрались около 30 тысяч зрителей. При этом приглашение Мадонны вызвало споры: часть поклонников альтернативной сцены опасалась, что фестиваль берет курс на мейнстрим.

На этом фоне пометка In the Dance Tent приобретает дополнительный смысл. Ее можно прочитать как отсылку к моменту, когда Coachella проверяла собственные жанровые границы. Спустя почти 21 год Мадонна возвращается к формату, который стал заметным эпизодом в истории фестиваля.

Снова со своей программой

После 2006-го певица появлялась на Coachella в гостевых номерах: у Дрейка в 2015 году и у Сабрины Карпентер в 2026-м. Поэтому главное в нынешнем анонсе – возвращение именно к самостоятельному выступлению.

Coachella 2027 пройдет 9-11 и 16-18 апреля на территории Empire Polo Club в калифорнийском Индио. Мадонна заявлена на обе пятницы – 9 и 16 апреля.