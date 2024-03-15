MAVIC от AMIC: ночные глаза военных уже на вооружении ВСУ

АЗС AMIC ENERGY и благотворительный фонд Dignitas объявили, что следующие 25 дронов DJI MAVIC 3T (Thermal) уже переданы ВСУ в рамках инициативы "MAVIC от AMIC"

Австрийская сеть АЗС AMIC ENERGY и благотворительный фонд Dignitas продолжают совместную благотворительную инициативу, направленную на обеспечение Вооруженных Сил Украины сотней дронов для Победы.

"Невозможно переоценить важность дронов ночного видения Мавик 3Т для спасения жизни на фронте", - делится Люба Шипович, директор БФ "Дигнитас". - "Ведь они выполняют функцию глаз военных ночью, или в условиях тяжелой видимости, наблюдая с неба за вражеским штурмом, артиллерийским обстрелом и помогая направить оборонительные действия соответственно. Без видимости с неба – это сотни и сотни потерь жизней военных, когда один такой дрон спасает жизнь целого подразделения от коварных действий врага под покровом ночи».

После окончания передачи первой сотни дронов DJI MAVIC 3 в начале февраля, AMIC ENERGY и Dignitas объявили о продолжении инициативы. Сбор начали с 25 дронов DJI MAVIC 3T (Thermal), позволяющие обнаруживать враждебный объект даже в ночное время или в условиях ограниченной видимости.

«Мы постоянно поддерживаем связь с воинскими частями, чтобы быть в курсе текущих потребностей. MAVICи с ночным видением чаще всего упоминались в списке необходимого оборудования», - говорит Аудрис Стропус, генеральный директор ПИИ “АМИК Украина”, - «Благодаря нашим клиентам нам удалось в короткие сроки закупить 25 ночных дронов на сумму 5 миллионов гривен. Поэтому, AMIC ENERGY нацелена и дальше продолжать свою поддержку».

Поддержать проект можно заправившись на всех АЗС AMIC ENERGY бензином или дизельным горючим, а 5 гривен с каждого клиента компания перечислит на закупку сотни дронов DJI MAVIC 3 (различных вариаций) для ВСУ.

Напомним, что 4 марта АЗС AMIC ENERGY и благотворительный фонд Dignitas объявили продолжение инициативы и новую цель кампании – 25 дронов ночного видения DJI MAVIC 3T. На данный момент благодаря чрезвычайной поддержке клиентов сети АЗС AMIC ENERGY профинансировала 12 600 000 гривен и успешно передала разведывательные дроны более чем в 90 военных подразделений Сил Безопасности и Обороны. Также по итогам 2023 года общая сумма уплаченных налогов и сборов уплаченных AMIC ENERGY в Украине составила почти 1,5 млрд гривен (включая налоги при импорте товаров на таможенную территорию Украины).