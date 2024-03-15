MAVIC від AMIC: нічні очі військових вже на озброєнні ЗСУ

АЗС AMIC ENERGY та благодійний фонд Dignitas оголосили, що наступні 25 дронів DJI MAVIC 3T (Thermal) вже передано ЗСУ в межах ініціативи "MAVIC від AMIC"

Австрійська мережа АЗС AMIC ENERGY та благодійний фонд Dignitas продовжують спільну благодійну ініціативу, яка націлена на забезпечення Збройних Сил України сотнею дронів для Перемоги.

«Неможливо переоцінити важливість дронів нічного бачення Мавік 3Т для врятування життя на фронті», - ділиться Люба Шипович, директорка БФ «Дігнітас». - «Адже вони виконують функцію очей військових вночі, або за умов важкої видимості, спостерігаючи з неба за ворожим штурмом, артилерійським обстрілом та допомагаючи скерувати оборонні дії відповідно. Без видимості з неба – це сотні і сотні втрат життів військових, коли один такий дрон рятує життя цілого підрозділу від підступних дій ворога під покровом ночі».

Після закінчення передачі першої сотні дронів DJI MAVIC 3 на початку лютого, AMIC ENERGY та Dignitas оголосили про продовження ініціативи. Збір розпочали з 25 дронів DJI MAVIC 3T (Thermal), які дозволяють виявляти ворожий об’єкт навіть у нічний час або в умовах обмеженої видимості.

«Ми постійно підтримуємо зв’язок з військовими частинами, аби бути в курсі поточних потреб. MAVICи з нічним баченням найчастіше згадувались у переліку найнеобхіднішого обладнання», каже Аудрис Стропус, генеральний директор ПІІ “АМІК Україна”, . «Завдяки нашим клієнтам нам вдалось у короткі строки закупити 25 нічних дронів на суму 5 мільйонів гривень. Тому, AMIC ENERGY націлена і надалі продовжувати свою підтримку.»

Підтримати проєкт можна заправившись на усіх АЗС AMIC ENERGY бензином або дизельним пальним, а 5 гривень з кожного клієнта компанія перерахує на закупівлю сотні дронів DJI MAVIC 3 (різних варіацій) для ЗСУ.

Нагадаємо, що 4 березня АЗС AMIC ENERGY та благодійний фонд Dignitas оголосили продовження ініціативи та нову мету кампанії – 25 дронів нічного бачення DJI MAVIC 3T. На цю мить, завдяки надзвичайній підтримці клієнтів мережі АЗС, AMIC ENERGY профінансувала 12 600 000 гривень та успішно передала розвідувальні дрони у понад 90 військових підрозділів Сил Безпеки й Оборони. Також, за підсумками 2023 року, загальна сума сплачених податків та зборів сплачених AMIC ENERGY в Україні становила майже 1,5 млрд гривень (включно з податками при імпорті товарів на митну територію України).